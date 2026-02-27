3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全47試合を日本国内で独占生配信する米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）は27日、大会の試合解説を元巨人監督の高橋由伸氏（50）ら総勢30人が務めると発表。また、ゲストとして前巨人監督の原辰徳氏（67）、西武、レッドソックスなどでプレーした松坂大輔氏（45）、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）が出演することも決まった。

すでに、メジャーでも活躍した黒田博樹氏や五十嵐亮太氏、岩隈久志氏、監督経験のある工藤公康氏や真中満氏、高津臣吾氏ら18人の解説者が発表されていた。

今回、新たに解説として加わることが発表されたのは高橋氏をはじめ、元ロッテ監督の伊東勤氏、元中日監督の森繁和氏、元オリックス監督の中嶋聡氏（現スペシャルアドバイザー）、昨季まで中日でプレーした中田翔氏ら12人。総勢30人が47試合の解説を務める。

プールCで1次ラウンドを戦う侍ジャパンの解説者は以下の通り。

3月6日 台湾戦 黒田博樹氏、高橋由伸氏

3月7日 韓国戦 中田翔氏、和田毅氏

3月8日 豪州戦 黒田博樹氏、内川聖一氏

3月10日 チェコ戦 岩隈久志氏、鳥谷敬氏