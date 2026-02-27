100均で買えるの嬉しすぎるよ！ねじれにも強いタフな奴♡素材が決め手のスマホグッズ
商品情報
商品名：ストラップホールシート2P ステンレス スリム ブラック
価格：￥220（税込）
サイズ（約）
本体：W45×D2×H23mm
シートの厚み：0.5mm
保護シール：W50×H11mm
耐荷重：800g
内容量：2P
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4973911848176
ダイソーで買えるの嬉しすぎ！丈夫な素材のスマホグッズをチェック
よくあるストラップホールシートって、ビニール素材のものが多いですよね。使っているうちにヨレたり、気が付いたらちぎれそうになっていたり…ちょっと心もとないな〜と思っていました。
そんな時に見つけたのがこの商品！今回GETしてきたのは、その名も『ストラップホールシート2P ステンレス スリム ブラック』。お値段は￥220（税込）。モバイルグッズ売り場に並んでいました。
ステンレス製で丈夫な作りがGOOD。スリムな形状なのも魅力です。こういった海外通販で見かけていたようなアイテムが、ダイソーで気軽に入手できるのは嬉しいですよね。
ねじれにも強いんです！ダイソーの『ストラップホールシート2P ステンレス スリム ブラック』
まずはスマートフォンに付属の保護シールを貼り付けます。小さくて薄いシールなので、果てして効果があるのかどうか…筆者は気休め程度に考えています。
丸印を上にして、スマホケースの内側にストラップホールシートを入れます。そして、Dリング部分は充電ケーブル用の穴へ通します。印のおかげで向きを間違えないのが◎
筆者の使っているスマホケースとはちょっと相性が悪かったようで、スマホケースの穴とケーブルの差し込み口が若干ズレてしまいました。ただ、シートは薄いので充電ケーブルには干渉しにくいです。
チャームをつけてみました。
スマホホルダーやリストストラップをつけても、華奢なのに折れにくく、ねじれにも強いので安心して使えますよ♪
今回はダイソーの『ストラップホールシート2P ステンレス スリム ブラック』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。