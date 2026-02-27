100円で買えるなんて！安いのに本格派！見つけた瞬間飛びついたハンドメイドグッズ

パンチニードルをきっかけに、あらためて注目されている刺しゅう。今回ははじめてみたいけど、いきなり本格的な道具に手を出すのはちょっと…と一歩を踏み出せない方におすすめしたい、セリアの刺しゅう道具をご紹介します。110円（税込）でも本格的で使いやすさ◎。実際に使ってみたので早速チェックしていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：竹製刺しゅう枠

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：9cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4539314527492

これが100円ってすごくない？！セリアで見つけた刺しゅう枠

刺しゅうをするのに欠かせない刺しゅう枠。普通に購入すると複数サイズでセットで1,000円越えという商品が多いのですが、なんとセリアなら1つ110円（税込）で購入できるんです。

『竹製刺しゅう枠』は9cmサイズで、ワンポイント刺しゅうにぴったりなサイズ。

110円（税込）という値段ながら、竹製なのもうれしいポイントです。竹製は手になじみやすく、布をしっかりと保持できます。

また適度にしなりがあって使いやすいのが特徴。ネジを緩めた状態で保管する、直射日光・高温多湿を避けて使用・保管する、濡れたまま放置しないなどに気を付けていれば、長く愛用できるのも助かりますね！

お値段以上の使いやすさに感動！

使い方は、まず内側の枠を平らな場所に置き上から刺しゅうする生地を重ねます。少しネジを緩めた外側の枠を重ねて生地を引っ張り、ネジを締めれば…。

生地を張ることができますよ！布によっては適度な緩みを持たせている方が、刺しゅうしやすい場合もあるので、様子を見ながら張り具合を調整するのがおすすめです。

実際に使ってみると、使いやすさなど気になるところはなく、とても110円（税込）とは思えないクオリティ。

刺しゅう初心者さんにもおすすめなアイテムです。

セリアで手軽に刺しゅうを始めよう！

商品名：パンチニードル 刺繍糸用

価格：￥110（税込）

針の直径（約）：3mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792393758

セリアのハンドメイドグッズ売り場には、このほかにも刺しゅうに必要なアイテムが豊富にそろっています。たとえばこちらの『パンチニードル 刺繍糸用』。

これも110円（税込）なので、必要な道具をそろえても大きな出費にはなりません。長く続けられるかわからないけど、試しにやってみたいという方におすすめですよ。

今回はセリアで購入した『竹製刺しゅう枠』と『パンチニードル 刺繍糸用』をご紹介しました。お手頃価格なのに本格的なアイテムで、使い勝手◎。

気になる方は、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。