コンラッド大阪のいちごアフタヌーンティー。ヴィクトリア朝時代の伝統とモダンを融合させた魅惑のスイーツたち
◆コンラッド大阪のいちごアフタヌーンティー。ヴィクトリア朝時代の伝統とモダンを融合させた魅惑のスイーツたち
コンラッド大阪の「40スカイバー＆ラウンジ」にて、2026年3月2日（月）から6月7日（日）の期間、「Modern Victoria」ストロベリーアフタヌーンティーを開催。
19世紀後半のイギリス・ヴィクトリア朝時代の華やかな装飾美と、現代の洗練されたデザインが融合した「モダン・ヴィクトリアの世界」をアフタヌーンティーで表現。エレガントな装飾と上品な色使いが目を惹くスイーツ＆セイボリーを、目と舌で存分に味わって。
この記事の要約レポート
・コンラッド大阪の「40スカイバー＆ラウンジ」で、2026年3月2日（月）から6月7日（日）まで、いちごアフタヌーンティーを開催
・アフタヌーンティーのテーマは「Modern Victoria」。19世紀後半のヴィクトリア朝時代の伝統的な華やかさと現代的なエレガンスを融合
・赤をテーマカラーに、ヴィクトリア朝時代のモチーフをあしらったスイーツはどれも華やかで魅惑的
・いちごを添えた品々や、キャビア、トリュフを使った1品などセイボリーも独創的
・地上200mからのパノラマビューが広がる開放的なラウンジで、優雅なティータイムが楽しめる
左から「ミルクハーブ・カメオ」、「ブーケ・ア・ラ・ヴィクトリア」、「ヴィクトリアン・ルージュ」、「発酵バターストロベリーサンド」、「ヴィクトリアケーキ」
「モダン・ヴィクトリア」の世界をコンラッド大阪で体験
2026年春夏の注目トレンド「モダン・ヴィクトリア」をテーマにしたアフタヌーンティーが、コンラッド大阪に期間限定で登場。伝統的な華やかさと現代的なエレガンスが融合した、特別な世界観をスイーツとセイボリーで表現している。
テーマカラーは、情熱や愛、豊かさを象徴する「赤」。ヴィクトリア時代のモチーフがあしらわれたスイーツとともに、歴史の深みを感じる優雅なティータイムを楽しんでみよう。
まずご紹介するのは、カメオブローチをモチーフにしたホワイトチョコレートが飾られた「ミルクハーブ・カメオ」。カモミールの優しい香りをまとわせたミルクパンナコッタとストロベリージュレが重ねられたグラスデザートで、すっきりとした甘さが魅力。
また、ヴィクトリア時代に貴族の間で流行したバターサンドを、コンラッド大阪流にモダンにアレンジした「発酵バターストロベリーサンド」もおすすめ。アールグレイの香りといちごの酸味、発酵バターのコクが織りなすハーモニーを楽しんで。
甘酸っぱいいちごやローズが香る色鮮やかなスイーツたち
続いて、ヴィクトリア時代のファッションモチーフに多く用いられた花柄をイメージした「ブーケ・ア・ラ・ヴィクトリア」は、ストロベリーカスタードと赤ワイン香るクリームが絞られた、花束のような愛らしいスイーツ。
ピンクのピスタチオタルトにストロベリームースを重ね、いちごをあしらった「ヴィクトリアン・ルージュ」は、ピンクペッパーコーンで、華やかな時代に隠れた“刺激”を表現した遊び心あふれる1品。
イギリスの伝統的なスポンジケーキ「ヴィクトリア・ケーキ」は、甘さ控えめのクリームとローズ香るジャムを使用し、ストロベリーチョコレートでコーティング。フレッシュストロベリーをのせてモダンなフォルムに仕上げている。
左から「レモンマリネサーモン」、「トリュフミルクレープ」、「アンチョビトースト」、「ブリオッシュオープンフェイスサンドイッチ」、「デヴィルドビーフアスピック」
アンチョビやビーフにいちごを添えた独創的なセイボリー
セイボリーには、スペイン・カンタブリコ海域のアンチョビの塩気とフレッシュストロベリーの甘みが響き合う「アンチョビトースト」をはじめ、リッチな風味のブリオッシュにストロベリーを添えた「ブリオッシュオープンフェイスサンドイッチ」や、ビーフのうまみをゼリーに閉じ込め、ストロベリーをトップに飾った「デヴィルドビーフアスピック」などがラインナップ。
キャビアやトリュフなどを盛り込んだ贅沢なセイボリーも
そのほかにも、インド由来のイギリスのカレー風味炒めご飯「ケジャリー」にサーモンやキャビア、金箔を添えた「レモンマリネサーモン」や、トリュフ香るチーズクリームを何層にも重ねて挟んだ「トリュフミルクレープ」などが揃い、最後のひと口まで驚きに満ちた食体験を楽しめる。
さらに、ティーセレクションには、人気の「コンラッド大阪オリジナルブレンド」をはじめ、TWG Teaの全10種類のお茶と3種類のコーヒーが用意され、フリーフローで好きなだけいただけるのもうれしい。
全面に配された窓からパノラマビューを眺めながら、日常を忘れる優雅なティータイムを満喫しよう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
パノラマビューが開放的なモダン空間、上質な時間を叶えるバーラウンジ
肥後橋駅と渡辺橋駅から直結とアクセス抜群のホテル「コンラッド大阪」内のラウンジ「40 Sky Bar & Lounge」。昼は地上200mの眺望を眺めながら優雅なカフェを、夜は大阪の夜景とオリジナルカクテルで大人のひとときが楽しめる。落ち着きあるエレガントな空間は、ビジネスシーンから贅沢女子会、デートまで大活躍。
