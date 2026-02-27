凄いもの見つけた！「1000円商品より超お得！」500円に見えない本格商品

ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で見つけた、ぬくもりのある竹製のお弁当箱。まるで工芸品のような仕上がりで本格的な作りなのに、価格が500円とお手頃です！スタンダードプロダクツには1000円のわっぱ弁当箱もありますが、こちらのほうがお得♡四角い形状で食材を詰めやすく、使い心地も良いですよ。

商品情報

商品名：竹製弁当箱

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：20cm×8.5cm×6.3cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480713823

これで500円はお得すぎ！スタンダードプロダクツの『竹製弁当箱』

手作り感のある素朴なアイテムも豊富に揃っている、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」。またしても素敵な商品を発見しました！

今回は、こちらの『竹製弁当箱』をご紹介します。

あたたかみのある竹製のお弁当箱。

パッキンなどが付いていないうえ一段タイプなので、洗い物が楽です。

角に木がはめ込まれていて補強されています。まるで工芸品のような仕上がりで本格的です！

同じくスタンダードプロダクツで販売されている『わっぱ弁当箱』は1,100円（税込）ですが、こちらの竹製弁当箱は550円（税込）です。

こちらのほうがお得に感じます。

ごはんとおかずがたっぷり入る◎食材の詰めやすさも抜群！

ゴムバンドが付いているので、別で購入する必要がありません。

また、仕切りも付属していますが、普通の板という感じで安定感はありません。

正直やや使いにくさを感じるので、個人的にはあまり使うことはないかな…といった感じです。

詰め方にもよるかと思いますが、ごはんは150gほど入りました。

四角い形状なので、ごはんを寄せやすく詰めやすいです。

ごはんの横にはおかずをたっぷり詰めることができました！やはり四角い形状なので、おかずも詰めやすかったです。

なにより、ぬくもりのあるお弁当箱なので、ごはんがより一層美味しく感じられるのがGOOD。

木製のお弁当箱デビューにも、手頃な価格でいいなと思いました。

今回はスタンダードプロダクツの『竹製弁当箱』をご紹介しました。

お弁当箱にこだわりたい方には、とてもおすすめの商品です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。