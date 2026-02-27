凄いもの見つけた！「1000円商品より超お得！」500円に見えない本格商品
商品情報
商品名：竹製弁当箱
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：20cm×8.5cm×6.3cm
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
JANコード：4550480713823
これで500円はお得すぎ！スタンダードプロダクツの『竹製弁当箱』
手作り感のある素朴なアイテムも豊富に揃っている、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」。またしても素敵な商品を発見しました！
今回は、こちらの『竹製弁当箱』をご紹介します。
あたたかみのある竹製のお弁当箱。
パッキンなどが付いていないうえ一段タイプなので、洗い物が楽です。
角に木がはめ込まれていて補強されています。まるで工芸品のような仕上がりで本格的です！
同じくスタンダードプロダクツで販売されている『わっぱ弁当箱』は1,100円（税込）ですが、こちらの竹製弁当箱は550円（税込）です。
こちらのほうがお得に感じます。
ごはんとおかずがたっぷり入る◎食材の詰めやすさも抜群！
ゴムバンドが付いているので、別で購入する必要がありません。
また、仕切りも付属していますが、普通の板という感じで安定感はありません。
正直やや使いにくさを感じるので、個人的にはあまり使うことはないかな…といった感じです。
詰め方にもよるかと思いますが、ごはんは150gほど入りました。
四角い形状なので、ごはんを寄せやすく詰めやすいです。
ごはんの横にはおかずをたっぷり詰めることができました！やはり四角い形状なので、おかずも詰めやすかったです。
なにより、ぬくもりのあるお弁当箱なので、ごはんがより一層美味しく感じられるのがGOOD。
木製のお弁当箱デビューにも、手頃な価格でいいなと思いました。
今回はスタンダードプロダクツの『竹製弁当箱』をご紹介しました。
お弁当箱にこだわりたい方には、とてもおすすめの商品です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。