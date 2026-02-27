高輪エリアのプリンスホテルで「高輪 桜まつり2026」開催。宿泊や限定グルメのほか、日本庭園のライトアップ、ワークショップも
◆高輪エリアのプリンスホテルで「高輪 桜まつり2026」開催。宿泊や限定グルメのほか、日本庭園のライトアップ、ワークショップも
高輪エリアのプリンスホテルにて、2026年3月6日（金）から4月19日（日）まで開催される「高輪 桜まつり2026」。約210本の桜が咲き誇る日本庭園を舞台に、京都の伝統文化体験や桜の下で行うモーニングヨガ、手ぶらでできる着物の着付け体験など多彩なイベントが展開される。また、お花見朝食付きのステイプランや春の味覚あふれる限定メニューも充実。
都会の喧騒を離れ、五感で春を満喫する特別な“高輪時間”を過ごして。
窓一面の桜をひとり占め。プライベート空間で叶えるお花見ステイ
客室の窓一面に広がる桜を眺めながら、優雅な朝食を堪能できるこの季節だけの限定ステイプラン。誰にも邪魔されないプライベートな空間で、咲き誇る桜景色を心ゆくまで満喫してみて。
DATA
■SAKURA View Stay〜インルーム朝食付き〜【会員様限定】
【ホテル】ザ・プリンス さくらタワー東京
【日程】2026/3/20（金・祝）〜4/12（日）
【料金】1名 51,870円〜 (1室2名利用時)
※税・サービス料込み、宿泊税別途
問合せ：03-5798-1111（代表）
桟敷席で味わう贅沢なコースと華やかな小箱に舌鼓
目の前に桜が迫る桟敷席でいただくのは、「八重」コース。神戸ビーフや山海の幸を贅沢に盛り込んだ料理の数々を、乾杯のグラスロゼシャンパンとともに。凛と咲く桜を眺めながら、旬の味覚を存分に堪能して。
さらに、シェフとパティシエのこだわりが凝縮されたラウンジ 光明の「はんなり小箱」も見逃せない。彩り豊かな美食が詰め合わされた一箱を、大きな窓に望む桜咲く日本庭園の幻想的な景色とともに楽しもう。
■＜桟敷席で味わう＞「八重」コース
【場所】鉄板焼桂「桟敷席」（日本庭園内） ※雨天時は店内の席を案内
【料金】1名 52,000円
※税込み、サービス料別途
■はんなり小箱
【場所】ラウンジ光明／グランドプリンスホテル高輪 1F
【料金】1名 11,500円
※税込み、サービス料別途
問合せ：03-3447-1139（受付時間 10:00〜18:00）
手に届きそうな桜とともに。こたつであたたまりながら楽しむお花見朝食
桟敷席では、東京の味覚と桜の彩りを詰め込んだ和朝食も楽しむことができる。テーブルタイプのこたつが用意された快適な空間で、目の前に迫る桜を眺めながら心温まる春のひとときを。
お膳を彩るのは、菜花を東京ビーフの生ハムで巻いた1品や、甘鯛の桜葉蒸しなど、春の香りと職人の技が光る「桜花爛漫膳」。そのほか、東京ビーフの時雨煮を添えた出汁茶漬けや、いちご大福などの甘味まで揃う贅沢なラインナップ。澄んだ空気の中、手に届きそうなほどの桜を愛でる特別な朝食を体験してみては。
DATA
■高輪の美食〜和 NAGOMI〜
【日程】2026/4/4（土）、5（日）※1日8組限定
【会場】鉄板焼 桂「桟敷席」（日本庭園内） ※雨天時は店内の席を案内
【時間】7:00／7:30／8:30／9:00（各回60分制）
【料金】12,000円
【メニュー内容】
＜桜花爛漫膳＞
・桜えびと青菜お浸し
・出汁巻き玉子 染卸し
・清瀬野菜サラダ 江戸味噌ドレッシング
・東京軍鶏のマリネ
・鮭塩焼き 銀鱈柚香焼き 花蓮根
・菜花昆布〆東京ビーフ生ハム巻き など
＜煮物＞
・甘鯛桜葉蒸し 桜麩 桜花漬け 銀餡
＜食事＞
・東京ビーフ時雨煮出汁茶漬け
薬味（三つ葉、海苔、あられ、山葵）
香の物（桜花長芋、春キャベツ、山ごぼう）
＜甘味＞
・甘酒ヨーグルト
・苺大福
＜オプション＞
・ロゼシャンパン ※別途料金
春を彩るディナーコース＆特製スイーツセットで桜の宴を
春の味覚をふんだんに取り入れた、和の情緒を感じるイタリアンディナーコースはいかが？ 窓の外に広がる夜桜と、柔らかな竹あかりが織りなす幻想的な景色が、春の宵をいっそう華やかに演出してくれる。
ティータイムには、窓から日本庭園を望むラウンジで春のお月見をイメージしたパティシエ特製スイーツとさくら紅茶のセットをどうぞ。いちごと桜クリームが重なる優しい甘みが魅力の桜香るマカロンを、香り高い紅茶とともに堪能して。
DATA
■Il Mio：CILIEGIO
【場所】リストランテカフェチリエージョ／ザ・プリンス さくらタワー東京 1F
【料金】1名 14,500円
※税込み、サービス料別途
■月待ちセット〜SAKURA〜
【場所】ラウンジ光明／グランドプリンスホテル高輪 1F
【料金】1名 2,800円
※税込み、サービス料別途
問合せ：03-3447-1139（受付時間 10:00〜18:00）
心身を整える朝ヨガと、手ぶらで楽しむ着付け体験
朝の光が射し込む中、咲き誇る桜の下でヨガ体験を。レッスン後には温かいホットスムージーが用意されるので、心地よく目覚めた身体を芯からやさしく温めて。
また、手ぶらで気軽に楽しめる着物の着付け体験も。お好みの着物に身を包んで、春爛漫な日本庭園の散策やイベントへ。伝統的な装いで過ごす時間は、忘れられない春の思い出になるはず。
DATA
■SAKURA morning YOGA
【日程】2026/3/28（土）、4/4（土） ※事前予約制
【時間】9:00〜10:30
【会場】日本庭園内 ※雨天時はザ・プリンス さくらタワー東京 2F コンファレンスフロア
【料金】5,000円
【講師】TSUBAKI（つばきもと あきこ）
■着物の着付け体験
【日程】2026/3/6（金）〜4/19（日）
※除外日：毎週水曜日 ※事前予約制
【会場】国際館パミール 2F フォトスタジオ
【料金】
＜レンタル＞一般 19,800円／宿泊者 17,820円
＜購入＞一般 47,300円／宿泊者 42,570円
吹奏楽の生演奏にお香のワゴン、お茶屋のキッチンカーも必見
庭園内で、東海大学付属高輪台高等学校の吹奏楽部によるコンサートを初開催。日本庭園に咲き誇る桜と学生たちが奏でる生演奏のハーモニーが、お花見気分をよりいっそう華やかに盛り上げてくれる。
また、お香の専門店「松栄堂」による移動販売車が今年も登場。ふわりと漂う伝統的な香りに癒されながら、お香のガチャガチャ「薫ガチャ」を楽しむのも一興。
さらに今回は、お茶屋のキッチンカーも初登場。抹茶スイーツやお茶のドリンク、桜にちなんだ春らしいメニューとともに、和の風情を存分に満喫して。
DATA
■桜響（さくらひびく）コンサート
【日程】2026/4/4（土）
【時間】16:00〜16:30
【会場】日本庭園内 ※雨天時は会場を変更
※観覧スペースは事前予約制となります
■お香のことことワゴン
【日程】2026/3/28（土）、29（日）
【時間】12:00〜18:00
【会場】日本庭園内
【協力】松栄堂
■お茶屋のキッチンカー
【日程】2026/3/21（土）、22（日）、28（土）、29（日）
【時間】13:00〜19:00
【会場】日本庭園内
【協力】大川園
伝統の技に触れ、春を形にする。桜のワークショップ体験
自分だけの手作りで春の思い出を残せる、多彩なワークショップも展開される。なかでも注目は、京都の老舗和菓子店に教わる「京菓子づくり体験」。桜をイメージした2種類の生菓子を仕上げる時間は、子供から大人まで夢中になれるはず。また「桜のアロマストーンアレンジボックス作り」では、桜形のストーンに好みの香りをのせ、春の花々とともに華やかなボックスを作ることができる。
ほかにも、本格的な「石のハンコ作り・篆刻体験」や、貝の輝きが美しい「螺鈿コースター研ぎ出し体験」、可憐な「桜のハーバリウムボールペン作り」も。さらに、自分だけの「桜盆栽作り」や、職人気分で挑む「つまみ細工」のアクセサリー作りなど、桜の季節をより深く楽しめるラインナップが揃うので、ぜひ参加して。
DATA
【会場】ザ・プリンス さくらタワー東京 2F 「コンファレンスフロア」
※ワークショップは事前ご予約制となります。なお、ご予約状況に応じて当日参加を承ります。
＜2026/3/21（土）、22（日）に開催されるワークショップ＞
■京菓子づくり体験
【時間】11:00／13:00／14:00／15:00／16:00（各回約50分）
【料金】3,500円
【協力】かぎ甚（かぎじん）、亀屋則克（かめやのりかつ）、千本玉壽軒（せんぼんたまじゅけん）
■石のハンコ作り・篆刻（てんこく）体験＜友禅袋・練り朱肉付き＞
【時間】11:00／13:30／15:00（各回60〜90分）
【料金】4,400円
※10才未満のお子様は、保護者同伴でお楽しみいただけます
【協力】河政印房（かわまさいんぼう）
■螺鈿（らでん）コースター研ぎ出し体験
【時間】11:00／13:00／14:00／15:00／16:00（各回約30分）
【料金】3,000円
【協力】有限会社Nao漆工房
＜2026/3/28（土）、29（日）に開催されるワークショップ＞
※時間はすべて12:00〜18:00
■桜のハーバリウムボールペン作り
【日程】2026/3/28（土）
【料金】4,700円 ※事前決済制
【講師】Luana Ruban D’or（ルアナリュヴァンドール）
■桜のアロマストーンアレンジボックス作り
【日程】2026/3/28（土）
【料金】4,300円 ※事前決済制
【講師】Rosatillia （ロサティリア）
■桜盆栽作り
【日程】2026/3/29（日）
【料金】9,000円
【講師】みどり屋 和草（にこぐさ）
■つまみ細工
【日程】2026/3/29（日）
【料金】4,000円
【講師】つまみ細工「ひなぎく」
日本庭園を照らす竹あかりと、想いを咲かせる桜のロビーアートに癒されて
日が落ちる頃、日本庭園には「光のオーケストラ」をテーマにした期間限定の竹あかりが登場。桜をモチーフにした竹あかりの数々が、まるでオーケストラの奏者のように音楽に合わせて光を灯し、夜桜とともに庭園内を鮮やかに彩る。オリジナルアイテムを使えばさらに特別な光の演出が楽しめる仕掛けも。
また、館内では桜のロビーアートが展示される。メッセージや思い出を綴った桜形のカードを重ね、ロビーのオブジェに桜を咲かせる、誰でも参加できるロビーアートとなっているのでぜひ立ち寄ってみて。
桜を愛でながら味わう美食から幻想的な夜桜鑑賞まで、特別な春のひとときを高輪で満喫しよう。
DATA
■桜の竹あかりライトアップ
【日程】2026/3/6（金）〜4/19（日）
【時間】16:30〜24:00
【会場】日本庭園内
【料金】鑑賞無料／特別な演出を楽しむ「高輪廿六夜オリジナル木札」は1個1,000円（税込）
※ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪 各フロントにて販売
【協力】CHIKAKEN
■想いを咲かせる桜のロビーアート
【期間】2026/3/6（金）〜4/19（日）
【会場】グランドプリンスホテル新高輪 1F ロビー
高輪エリアのプリンスホテルにて、2026年3月6日（金）から4月19日（日）まで開催される「高輪 桜まつり2026」。約210本の桜が咲き誇る日本庭園を舞台に、京都の伝統文化体験や桜の下で行うモーニングヨガ、手ぶらでできる着物の着付け体験など多彩なイベントが展開される。また、お花見朝食付きのステイプランや春の味覚あふれる限定メニューも充実。
都会の喧騒を離れ、五感で春を満喫する特別な“高輪時間”を過ごして。
窓一面の桜をひとり占め。プライベート空間で叶えるお花見ステイ
客室の窓一面に広がる桜を眺めながら、優雅な朝食を堪能できるこの季節だけの限定ステイプラン。誰にも邪魔されないプライベートな空間で、咲き誇る桜景色を心ゆくまで満喫してみて。
DATA
■SAKURA View Stay〜インルーム朝食付き〜【会員様限定】
【ホテル】ザ・プリンス さくらタワー東京
【日程】2026/3/20（金・祝）〜4/12（日）
【料金】1名 51,870円〜 (1室2名利用時)
※税・サービス料込み、宿泊税別途
問合せ：03-5798-1111（代表）
桟敷席で味わう贅沢なコースと華やかな小箱に舌鼓
目の前に桜が迫る桟敷席でいただくのは、「八重」コース。神戸ビーフや山海の幸を贅沢に盛り込んだ料理の数々を、乾杯のグラスロゼシャンパンとともに。凛と咲く桜を眺めながら、旬の味覚を存分に堪能して。
さらに、シェフとパティシエのこだわりが凝縮されたラウンジ 光明の「はんなり小箱」も見逃せない。彩り豊かな美食が詰め合わされた一箱を、大きな窓に望む桜咲く日本庭園の幻想的な景色とともに楽しもう。
■＜桟敷席で味わう＞「八重」コース
【場所】鉄板焼桂「桟敷席」（日本庭園内） ※雨天時は店内の席を案内
【料金】1名 52,000円
※税込み、サービス料別途
■はんなり小箱
【場所】ラウンジ光明／グランドプリンスホテル高輪 1F
【料金】1名 11,500円
※税込み、サービス料別途
問合せ：03-3447-1139（受付時間 10:00〜18:00）
手に届きそうな桜とともに。こたつであたたまりながら楽しむお花見朝食
桟敷席では、東京の味覚と桜の彩りを詰め込んだ和朝食も楽しむことができる。テーブルタイプのこたつが用意された快適な空間で、目の前に迫る桜を眺めながら心温まる春のひとときを。
お膳を彩るのは、菜花を東京ビーフの生ハムで巻いた1品や、甘鯛の桜葉蒸しなど、春の香りと職人の技が光る「桜花爛漫膳」。そのほか、東京ビーフの時雨煮を添えた出汁茶漬けや、いちご大福などの甘味まで揃う贅沢なラインナップ。澄んだ空気の中、手に届きそうなほどの桜を愛でる特別な朝食を体験してみては。
DATA
■高輪の美食〜和 NAGOMI〜
【日程】2026/4/4（土）、5（日）※1日8組限定
【会場】鉄板焼 桂「桟敷席」（日本庭園内） ※雨天時は店内の席を案内
【時間】7:00／7:30／8:30／9:00（各回60分制）
【料金】12,000円
【メニュー内容】
＜桜花爛漫膳＞
・桜えびと青菜お浸し
・出汁巻き玉子 染卸し
・清瀬野菜サラダ 江戸味噌ドレッシング
・東京軍鶏のマリネ
・鮭塩焼き 銀鱈柚香焼き 花蓮根
・菜花昆布〆東京ビーフ生ハム巻き など
＜煮物＞
・甘鯛桜葉蒸し 桜麩 桜花漬け 銀餡
＜食事＞
・東京ビーフ時雨煮出汁茶漬け
薬味（三つ葉、海苔、あられ、山葵）
香の物（桜花長芋、春キャベツ、山ごぼう）
＜甘味＞
・甘酒ヨーグルト
・苺大福
＜オプション＞
・ロゼシャンパン ※別途料金
春を彩るディナーコース＆特製スイーツセットで桜の宴を
春の味覚をふんだんに取り入れた、和の情緒を感じるイタリアンディナーコースはいかが？ 窓の外に広がる夜桜と、柔らかな竹あかりが織りなす幻想的な景色が、春の宵をいっそう華やかに演出してくれる。
ティータイムには、窓から日本庭園を望むラウンジで春のお月見をイメージしたパティシエ特製スイーツとさくら紅茶のセットをどうぞ。いちごと桜クリームが重なる優しい甘みが魅力の桜香るマカロンを、香り高い紅茶とともに堪能して。
DATA
■Il Mio：CILIEGIO
【場所】リストランテカフェチリエージョ／ザ・プリンス さくらタワー東京 1F
【料金】1名 14,500円
※税込み、サービス料別途
■月待ちセット〜SAKURA〜
【場所】ラウンジ光明／グランドプリンスホテル高輪 1F
【料金】1名 2,800円
※税込み、サービス料別途
問合せ：03-3447-1139（受付時間 10:00〜18:00）
心身を整える朝ヨガと、手ぶらで楽しむ着付け体験
朝の光が射し込む中、咲き誇る桜の下でヨガ体験を。レッスン後には温かいホットスムージーが用意されるので、心地よく目覚めた身体を芯からやさしく温めて。
また、手ぶらで気軽に楽しめる着物の着付け体験も。お好みの着物に身を包んで、春爛漫な日本庭園の散策やイベントへ。伝統的な装いで過ごす時間は、忘れられない春の思い出になるはず。
DATA
■SAKURA morning YOGA
【日程】2026/3/28（土）、4/4（土） ※事前予約制
【時間】9:00〜10:30
【会場】日本庭園内 ※雨天時はザ・プリンス さくらタワー東京 2F コンファレンスフロア
【料金】5,000円
【講師】TSUBAKI（つばきもと あきこ）
■着物の着付け体験
【日程】2026/3/6（金）〜4/19（日）
※除外日：毎週水曜日 ※事前予約制
【会場】国際館パミール 2F フォトスタジオ
【料金】
＜レンタル＞一般 19,800円／宿泊者 17,820円
＜購入＞一般 47,300円／宿泊者 42,570円
吹奏楽の生演奏にお香のワゴン、お茶屋のキッチンカーも必見
庭園内で、東海大学付属高輪台高等学校の吹奏楽部によるコンサートを初開催。日本庭園に咲き誇る桜と学生たちが奏でる生演奏のハーモニーが、お花見気分をよりいっそう華やかに盛り上げてくれる。
また、お香の専門店「松栄堂」による移動販売車が今年も登場。ふわりと漂う伝統的な香りに癒されながら、お香のガチャガチャ「薫ガチャ」を楽しむのも一興。
さらに今回は、お茶屋のキッチンカーも初登場。抹茶スイーツやお茶のドリンク、桜にちなんだ春らしいメニューとともに、和の風情を存分に満喫して。
DATA
■桜響（さくらひびく）コンサート
【日程】2026/4/4（土）
【時間】16:00〜16:30
【会場】日本庭園内 ※雨天時は会場を変更
※観覧スペースは事前予約制となります
■お香のことことワゴン
【日程】2026/3/28（土）、29（日）
【時間】12:00〜18:00
【会場】日本庭園内
【協力】松栄堂
■お茶屋のキッチンカー
【日程】2026/3/21（土）、22（日）、28（土）、29（日）
【時間】13:00〜19:00
【会場】日本庭園内
【協力】大川園
伝統の技に触れ、春を形にする。桜のワークショップ体験
自分だけの手作りで春の思い出を残せる、多彩なワークショップも展開される。なかでも注目は、京都の老舗和菓子店に教わる「京菓子づくり体験」。桜をイメージした2種類の生菓子を仕上げる時間は、子供から大人まで夢中になれるはず。また「桜のアロマストーンアレンジボックス作り」では、桜形のストーンに好みの香りをのせ、春の花々とともに華やかなボックスを作ることができる。
ほかにも、本格的な「石のハンコ作り・篆刻体験」や、貝の輝きが美しい「螺鈿コースター研ぎ出し体験」、可憐な「桜のハーバリウムボールペン作り」も。さらに、自分だけの「桜盆栽作り」や、職人気分で挑む「つまみ細工」のアクセサリー作りなど、桜の季節をより深く楽しめるラインナップが揃うので、ぜひ参加して。
DATA
【会場】ザ・プリンス さくらタワー東京 2F 「コンファレンスフロア」
※ワークショップは事前ご予約制となります。なお、ご予約状況に応じて当日参加を承ります。
＜2026/3/21（土）、22（日）に開催されるワークショップ＞
■京菓子づくり体験
【時間】11:00／13:00／14:00／15:00／16:00（各回約50分）
【料金】3,500円
【協力】かぎ甚（かぎじん）、亀屋則克（かめやのりかつ）、千本玉壽軒（せんぼんたまじゅけん）
■石のハンコ作り・篆刻（てんこく）体験＜友禅袋・練り朱肉付き＞
【時間】11:00／13:30／15:00（各回60〜90分）
【料金】4,400円
※10才未満のお子様は、保護者同伴でお楽しみいただけます
【協力】河政印房（かわまさいんぼう）
■螺鈿（らでん）コースター研ぎ出し体験
【時間】11:00／13:00／14:00／15:00／16:00（各回約30分）
【料金】3,000円
【協力】有限会社Nao漆工房
＜2026/3/28（土）、29（日）に開催されるワークショップ＞
※時間はすべて12:00〜18:00
■桜のハーバリウムボールペン作り
【日程】2026/3/28（土）
【料金】4,700円 ※事前決済制
【講師】Luana Ruban D’or（ルアナリュヴァンドール）
■桜のアロマストーンアレンジボックス作り
【日程】2026/3/28（土）
【料金】4,300円 ※事前決済制
【講師】Rosatillia （ロサティリア）
■桜盆栽作り
【日程】2026/3/29（日）
【料金】9,000円
【講師】みどり屋 和草（にこぐさ）
■つまみ細工
【日程】2026/3/29（日）
【料金】4,000円
【講師】つまみ細工「ひなぎく」
日本庭園を照らす竹あかりと、想いを咲かせる桜のロビーアートに癒されて
日が落ちる頃、日本庭園には「光のオーケストラ」をテーマにした期間限定の竹あかりが登場。桜をモチーフにした竹あかりの数々が、まるでオーケストラの奏者のように音楽に合わせて光を灯し、夜桜とともに庭園内を鮮やかに彩る。オリジナルアイテムを使えばさらに特別な光の演出が楽しめる仕掛けも。
また、館内では桜のロビーアートが展示される。メッセージや思い出を綴った桜形のカードを重ね、ロビーのオブジェに桜を咲かせる、誰でも参加できるロビーアートとなっているのでぜひ立ち寄ってみて。
桜を愛でながら味わう美食から幻想的な夜桜鑑賞まで、特別な春のひとときを高輪で満喫しよう。
DATA
■桜の竹あかりライトアップ
【日程】2026/3/6（金）〜4/19（日）
【時間】16:30〜24:00
【会場】日本庭園内
【料金】鑑賞無料／特別な演出を楽しむ「高輪廿六夜オリジナル木札」は1個1,000円（税込）
※ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪 各フロントにて販売
【協力】CHIKAKEN
■想いを咲かせる桜のロビーアート
【期間】2026/3/6（金）〜4/19（日）
【会場】グランドプリンスホテル新高輪 1F ロビー