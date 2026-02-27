Ｍ−１準優勝のドンデコルテ・小橋共作が２４日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」でメリーランド大の学生である可能性が高い…という変わった経歴を告白。その後、Ｘで改めて大学に問い合わせた結果を報告した。

ナイツ・塙宣之から「まだ大学生なの？」と聞かれた小橋は「これがちょっと、ややこしい話ですけど『大学生の可能性がだいぶある』っていう状況で」と言い出した。

沖縄出身の小橋は、米軍基地内にあるメリーランド大に合格し、そこに通うことになったというが最初の授業で、何を言っているか全く分からなかったことから「僕、もう辞めます」と大学側に伝えたところ、教師から「この学校は退学届はない」と言われてしまったという。

その大学は、基地にいる米兵で大学に通いたいという人のための分校で、毎年２０人程度、日本人も受け入れてくれるという。１単位いくらという学費で、大学側からは「８年間で１単位だけでも取れれば永遠に居続けられる。８年で１単位も取れなかったら勝手に除籍になるので、別に来なければいいだけの話」と説明されたといい、そこから「１５年ぐらい行ってない」という。

だが昨年から大学を名乗るメールが届くようになり「なんで学校にこないの？って」と登校を促されるようになった。小橋はとっくに除籍になっていると思っていたが、どうやら除籍になっていない様子。土屋伸之が「最初の８年で除籍という説明を聞き間違えた？」と聞くと小橋は「僕が聞き間違えたかもしれない。だから僕、初めてですよ。学生お笑いでＭ−１準優勝したって」と言い出し、塙が「学生お笑いではないだろう」とツッコみ、小橋は「メリ大お笑いサークル」と笑って答えた。

塙は「聞いた事ないエピソード」とびっくり。相方の渡辺銀次は「在籍しているかどうか、確認ができないんですよ。行くのにもフェンスの向こうにパスポート持っていかないといけないので」と在籍確認ができていないと明かしていた。

その後、小橋はＸで「知らない番号から電話がかかってきて、とりあえず取らなかったけど調べたらメリーランド大学だ。こうなってきたら俺って本当にただの不登校？」と投稿。そして「勇気を振り絞って連絡してみました！つたない英語で！Ｍ−１を見て連絡をくれたとの事！そして！！正式に在学中でした！！」と報告していた。