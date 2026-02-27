元テレビ東京で、TVプロデューサーの佐久間宣行氏が、25日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に生出演。明治生命の「理想の上司」アンケートの結果について言及した。

男性部門では昨年6位の麒麟・川島明が、昨年までV9だったウッチャンナンチャンの内村光良を退け、初のトップに立った。アンケートは明治安田生命が今春社会人になる学生880人に聞いた。

「川島さんについては納得です。あんだけ月から金まで『ラヴィット！』を仕切って。半年に1回、川島さん主催のメシ会やってるんでしょ？」と前置きした上で「ただ、ランキング見ました。見ましたが、現場を仕切れるのは俺の方が上だから」と主張した。

その上で「川島さんはすごいけど、内村さんも川島さんも演者同士の中の1位でしょ？ 実際にプロジェクトを率いているのは僕です」と笑いながら語った。

そして「実際に予算を管理し、キャスティングをし、スケジューリングをし、収録をし。収録ってこの一瞬だからね？ 編集をし。炎上対策をし。企画を通し、予算交渉し、チーム編成をしている。そして今のところ、トラブルが起きてない。俺ですよ、実際の上司って俺なんです」と続けた。

さらに「そういうランキングじゃないか。イメージだもんな。実際に働いている上司ランキングじゃないもんな。実際、働いている上司ランキングだったら（サイバーエージェント）藤田（晋）社長が1位、最近だったら。サイバーの」と補足した。