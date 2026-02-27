他の男性とデートした彼女を深く反省させる、彼氏の言動９パターン
つい魔がさして、彼氏以外の男性と遊んでしまう女性がいるかもしれません。その事実を知ったとき、どんな態度をとれば、女性は深く反省してくれるのでしょうか？ オトメスゴレンの女性読者に聞いてみました。
【１】遊んだ理由を聞き、受け止める姿勢を見せる。
「真摯な態度をとられると、私への愛を感じて申し訳なく思う」（３０代女性）、「出来心で遊んじゃっても、すごく反省します」（２０代女性）など、真面目に話を聞く態勢をとられると、女性はタジタジのようです。ネチネチ話を聞くと女性もケンカ腰になり、冷静に話せなくなるかもしれないので、気をつけましょう。
【２】特に追及されず、「俺だけを見てね」と言いながら抱きしめる。
「ギューッと抱きしめられるとヤバいです！ ごめんなさいって思います」（２０代女性）、「彼の不安感が伝わってきて、罪悪感にかられる」（１０代女性）など、抱きしめられることによって彼の愛を再確認し、深く反省する女性もいるようです。
【３】「大丈夫、信じてるから」などと、信頼の姿勢を示す。
「私を信じてくれるところに深い愛情を感じるから、絶対裏切ったりできないと思う」（２０代女性）など、彼からの信頼度が高いことを実感すると申し訳なく思うようです。ただし、中にはその信頼の姿勢につけ込む女性もいるので、気をつけましょう。
【４】「寂しい思いをさせてごめん…」と謝る。
「彼女の浮気心も自分のせいだと思ってしまう繊細な人を、裏切ったりできません…」（２０代女性）など、この言葉を聞いて深く反省する女性がいるようです。できれば言いたくないセリフだと思うので、彼女に寂しい思いをさせぬよう、日頃から気をつけましょう。
【５】「遊びが本気になる前に戻ってくれて嬉しい」と言う。
「こんな私でも、まだ一緒にいたいと思ってくれている人を裏切ることはできません！」（３０代女性）など、この一言に深い愛情を感じる女性がいるようです。なかなか言えるセリフではないかもしれませんが、効果はあるようです。
【６】親密にデートした事実を知っても詮索されず、普段通りの態度をとる。
「申し訳ない気持ちでいっぱいになって、『二度と他の男なんかと遊ばない！』と思う」（２０代女性）など、じわじわと罪の意識に苛まれる女性が多いようです。攻めたい気持ちをグッとこらえて、普段通りに接したほうが良いかもしれません。
【７】「他の男と会うな！」と、涙を流しながら本気で怒られる。
「男が涙を見せるのはよっぽどなことだと思うから、反省します…」（２０代女性）など、自分が他の男性と遊んだことを深刻に捉える女性が少なくないようです。あまり泣きすぎるとカッコ悪いので、ほどほどが良いでしょう。
【８】感情的にならず、「もうしないでね」と落ち着いた声で言う。
「頭ごなしに怒られたらイラッとするけど、大人な対応をしてくれると普通に反省する」（１０代女性）など、優しく諭されると反省度が高くなるようです。あまり動揺した素振りを見せないように、気をつけたほうが良さそうです。
【９】「退屈させた俺にも責任があるよね」などと、逆に反省する。
「逆に謝られると、彼を裏切りそうになった自分が情けなくなる」（２０代女性）など、罪悪感にかられる女性が多いようです。ガミガミ怒鳴るよりも、効果的かもしれません。
女性は、冷静な態度をとられればとられるほど、罪悪感にかられる傾向にあるようです。皆さんのご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
