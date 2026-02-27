フォルティウス・小野寺佳歩選手の「父との交錯」そして敗退の先に見えた「もう一つの結果」

諦めなければ結果は出てほしいし、諦めない不屈の精神は崇高だ。だけれど……。

諦めなくても結果が出るとは限らない。

思いを馳せてみたいのは、ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子の日本代表、フォルティウスのことだ。

五輪出場権獲得までは良かったのだ。長きに渡って苦難の時も諦めなかったことは、五輪切符を手中に収めた世界最終予選の力強い戦いぶりを生んだ。けれど、金メダルを目指した本番では予選敗退の10チーム中8位に終わった。9戦2勝の大敗だった。

プレーの内容自体は見えにくいところで良い点も多かったのだ。だが、負けは負け。終わったことを引きずるよりも大事なことがある。結果が出なかった、その後にどうするか。そう考えを進めてみると、「結果が出るとは限らない」の意味合いが変質してくる。

諦めなければ結果は出る。ただし、その「結果」とは当初思い描いていた結果とは異なる結果かもしれないけれど、という条件を付けて。

続けて、諦めないとは人生を歩むことそのもの、とも考えてみる。

なぜか、サードの小野寺佳歩選手のこれまでの歩みが思い出されて来る。

若きヒロインの誕生

時空が遡り、2006年3月。小野寺選手、まもなく中学3年という2年生最後の早春だ。

場所は青森市で行われていた日本選手権。小野寺選手は常呂中学校ROBINSのメンバーとして出場していた。他のメンバーは同級生同士の、吉田知那美選手をスキップに鈴木夕湖選手ら。今となってみれば、ROBINSはロコ・ソラーレの原型になっている。翌シーズンに加入してくる吉田選手の妹の夕梨花選手を入れれば、小野寺選手以外がそっくりそのまま五輪2大会連続でメダルを獲得した現在のロコ・ソラーレの面々だ。そうそうたるメンバーなのだが、当時はまだ14歳。ジュニアチームがシニアの日本一を決める大会に臨んでいた。

そこには、直前のトリノ五輪で日本中を沸かせたチーム青森が凱旋出場していた。スキップは小野寺歩選手。ヒロインチームが誕生した「カーリング娘」フィーバーの熱気がホールの内外にあふれ返っていた。

そんな沸き立つ空気の中で、アッと驚く出来事が起こる。予選でオリンピアンを中学生が破るという番狂わせが演じられたのだ。そして、それは無名の中学生たちがメダリストのスケールにまで育つ序章でもあった。今なら、そう解釈ができる。

戦い終えたその夕刻。JR青森駅の待合室は寒々しい外気をかろうじて遮っているだけで、旅行客はあまり見当たらず（筆者が早々に到着していたからだ）、静かだった。今は無き青森発札幌行きの寝台急行は夜半手前の出発だった。ストーブは付いていたが、プラスチック製のいすはいかにも堅く冷たい。

どれくらい経ったころだろうか。大きなスポーツバッグを抱えた5、6人の一団がドヤドヤと入ってきた。ヒロインを負かした若きヒロインたちだった。激闘の後だもの、疲労困憊していただろう。にぎやかな語らいも、しばらくすると言葉少なになり、心身を休めているようだった。筆者は少し会釈したくらいで、彼女たちと距離を取った座席であっちの方を向いているようにした。

輪の中心には吉田知那美選手がいたように思う。奔放な明るさからアイデアがあふれるリーダー的な人柄。一方、小野寺選手は少し控えめで、少し物静か。対照的な存在同士が引き立て合っている。そこに優し気な鈴木夕湖選手らがいて、いい仲間だなと思った。

小野寺選手は吉田知那美選手たちに誘われて加入している。仲間の思いに応えていなければ、あの場にはいなかったことになる。思春期に下したこの選択の末に、あの国民的なフィーバーの中心に立っていた。

父・小野寺亮二の選択

彼女たちがあの待合室に現れたとき、会釈した後に少しだけ言葉を交わした。その相手は彼女たちというよりはその付添人であり、それは小野寺選手の父親の亮二さんだった。亮二さんはコーチを務めていたが、保護者としての側面の方が大きかっただろう。温かい眼差しでうら若き選手たちを見守っていた。

小野寺選手たちの中学2年当時の戦いの後の夜に偶然立ち合い、この20年前の空間を起点として振り返る時に大事なのはここからだ。

この時以降、亮二さんは自分の娘のチームのコーチという肩書にはなっていない。

というか、見方によっては今もROBINSのコーチを引き受けているとも言える。我が娘抜きのROBINSの。

ロコ・ソラーレはチーム青森で活躍した本橋麻里さんが10年に地元の北見市常呂町で結成したチームだ。故郷に灯るカーリングの火を絶やさず、さらに燃え上がらせる、との思いがあった。

亮二さんは本橋さんにコーチ就任を打診されていることだろう。その時にはこんなやり取りがあったのではないか。あってもおかしくない。あったに違いない。

「元ROBINSコーチの小野寺さん、私たちと一緒にやろう！助けてよ」

「おいおい（畑作農家の）オレは氷とじゃなくって土との格闘で忙しいんだぜ」

「佳歩ちゃんもいないしね」

「それはそうだなあ…。でもそうだな、このマチのカーリングを盛り上げなくっちゃな。これは大事なことだし、夕湖や夕梨花たちには頑張ってほしいしな。いっちょやるか！」

ロコ・ソラーレは14年に吉田知那美選手が、翌年に藤沢五月選手が加入して現体制に至る。鈴木選手、吉田夕梨花選手、知那美選手。いつの間にか“Nearly ROBINS”が出来上がっていたのだ。小野寺選手が藤沢選手に入れ代わった。

こうして愛情たっぷりに娘と向き合う父親である一方で、カーラーとしての亮二さんはライバルチームをコーチし、世界を目指している。その一つの到達点が五輪の2大会連続メダルだ。カーラーとしての自分の目標と、父としての娘への愛情をはっきりと分けている、というように見える。プライベートの営みとパブリックの活動を混同しない。プライベートとパブリックの間に明確に一線を引く。

愛情に溺れない（ように備える）。

もっと言うならば、この事実は娘を打ち破ろうとする目標を不可避的に含んでしまっている。カーラーとしての自分は世界を目指す。娘がもし同じように世界を目指したいのなら、自分のコーチするチームと真正面からぶつかり、倒してから、父を踏み越えて行け。

穏やかな亮二さんにはこういう乱暴な言いぶりは決して似つかわしくないのだが、よく考えてみれば、そういうことになってしまう。少なくとも外形的にはそういうことになる。

現に小野寺選手のフォルティウスは、ロコ・ソラーレを日本代表決定戦で破って世界最高峰の頂への道を切り開いた。結果として、だったとしても、娘は父親越えという難題をクリアした。その道のりは、そうじゃない道を進んだ場合には得られなかったであろう種類の強さをその身にまとわせたのではないだろうか。そういう意味では、最高のコーチングを娘に伝授している。何という父親としての在り方だろう。それはロコ・ソラーレのコーチを引き受ける選択をした時点で、こうなる運命への扉が開かれていたことになる。

そしてもう一つ、それに先立って、娘の方は中京大に通っていた時、小笠原（旧姓・小野寺）歩選手の呼びかけに応えて当時の道銀フォルティウス加入を決断していた。こちらの選択でもカーリングコーチとしての父親とはいずれ対決しなければならなくなる可能性を含んでいた。その認識の有無の如何に関わらず、とは言え薄々は覚悟しての選択だったのではないだろうか。誰かからのコールにレスポンスする。中学時代に続く大学時代のコール＆レスポンスの歌声が響き合う。

負けたあと、どう在るか

こうやって思いを巡らせてきて、最後に想起されてくるのは17世紀初頭のイギリスで創作されたある有名な父娘の物語だった。

なぜだか、シェイクスピア演劇の四大悲劇の一つ、『リア王』が思い浮かぶ。その主人公のリア。亮二さんとは全き対照をなす存在としてのリア。あまりに愚かな、目も当てられないようなリア。粗筋は省略するとして、父と娘という関係から生まれる、ひいては人間存在に潜む不条理が描かれていると、ひとまずは言っていいのだろう。

『リア王』はきっとリアその人のというよりも、人間存在一般に通じる愚かさや疎外や不条理などの運命を描いているのだろうと思われる。翻って、娘への愛情に耽溺（たんでき）しないためにパブリックの活動との間に一線を引く亮二さんのけじめの心意気。

小野寺選手にしても、一つにはフォルティウスのスキップである吉村紗也香選手の五輪に懸ける思いに応えようとする意志が、五輪出場と次なる壁という形になって現れたのだとも思える。その上で、何よりも自分の目指す道の一歩一歩を踏みしめて歩く。その名の通り、“佳の歩み”を進めている。

もっと深読みしてみる。

劇の後半、絶望の淵で、リアには何か気づくことがあったのではないか。それがあったとすれば、それは結局は自分自身、なのではないか。そうならば、リアは愚かで終わるのではない。自らの愚かさを知るに至る。絶望の渦中でほんのわずか、微かな希望を見いだし得たのかもしれない。

末娘のコーディーリアは愛する父を救おうとするも完遂はされない。悲劇の渦から逃れられることは最後までない。それだけに父への真実の愛が強く響く。

小野寺選手はもちろんこんな悲劇とは無縁なのだが、父を深く信頼し、愛情を寄せている（外部から勝手に決めつけてまったく不遜なのだが、そのようにしか見えない）。余計なことに惑わされることなく地道に目指す道を歩む。

こう考えると、亮二さんはリア王と対照をなすのではない。当初の筆者の印象は誤っている。二人はわずかに重なり合っている。リアならぬリア。コーディーリアならぬコーディーリア。そうとらえると、何かが見えてくる気がする。

ミラノ・コルティナ五輪において、メダルという思い描いていた結果を残せなかったフォルティウスだが、大事なのはこれからだ。思い描いていたのとは違う、思わぬ結果はいつか生まれ得る。

【もっと読む】「ロコ・ソラーレだったら」と言う素人へ…カーリング女子代表「フォルティウス」が五輪に賭けた熱き想い

【こちらも読む】「ロコ・ソラーレだったら」と言う素人へ…カーリング女子代表「フォルティウス」が五輪に賭けた熱き想い