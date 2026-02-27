木村拓哉（53）が、26日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。自身のファッションについて話した。

今回は3週連続の「木村拓哉SP」の第2弾。木村と同世代で親交のあるアンミカ（53）がインタビューをした、事前取材のVTRが流された。

アンミカが「木村さんと言えばファッションというイメージが若い時からあって」。そして「着たものが社会現象になったりとか」。木村は「それはね、それっぽくしているだけですよ、周りが」と謙遜。

あらためてアンミカが「ファッションにおいて大事にしていることは？」と質問した。木村は「単純に興味あるかないか。後はワクワクできるか」。続けて「24色で、12色で、っていうかっこうはできないかもしれないけど。そこまで色を楽しめていないのかも。自分が」と話した。

好きな私服のスタイルは「デニムですね」。そして「すごい矛盾しているんだけど、大事に雑にしたい」と明かした。「あそこに行ったら絶対これ汚れるよね、って思うんだけど、その道は避けたくないというか」と説明した。

アンミカが「何なんそれ？白いTシャツ着てるからって、絶対ラーメンは我慢せぇへん、とか」と言った。木村は「食べて、もし（しみが）ボチッ、ってなった時の『ほら』っていうところは楽しむかもしれない」と話した。