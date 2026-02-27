抽選受付期間は「2月28日18時」まで！

スズキは2026年1月15日、長らく受注停止が続いていた「ジムニーノマド」について、同年1月30日より注文受付を再開すると発表しました。

ユーザーからはどのような声が寄せられているのか、首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「本格“4WD”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

ジムニーノマドは、小型四輪駆動車「ジムニーシエラ」の5ドア仕様です。

インドのグルガオン工場で生産され、日本に輸入されている「輸入車」というのが、国内で生産される他のジムニーシリーズとは大きく異なります。

2025年1月30日に発表されるやいなや注文が殺到。わずか4日間で月販目標である1200台を大幅に上まわる約5万台を受注しました。

デビュー早々に新規受注を停止する状況となっていましたが、2026年1月15日に注文受付を再開するとアナウンスされました。

ただメーカーも、先着順では混乱が予想されると判断したのか、受注再開にあたり、納車順は申し込み順ではなく抽選で決定することを明らかにしています。

抽選期間は1月30日から2月28日までと設定され、スズキの公式ウェブサイトには「ジムニー ノマド 受注再開ご案内ページ」が開設されています。

また今回の受注再開にあわせ、スズキはジムニーノマドに一部仕様変更（一部改良）を実施しています。

先進運転支援機能のアップデートされており、ACC（アダプティブクルーズコントロール）も全車速追従機能付きとなったほか、車線逸脱抑制機能も標準化されています。

このほかボディカラーに新色「グラナイトグレーメタリック」を追加するなど、細部の仕様変更や装備の充実なども同時におこなわれました。発売は7月1日の予定です。

一部仕様変更後のジムニーノマドの車両本体価格は、AT車・MT車ともに292万6000円。従来モデルよりも17万6000円から27万5000円の値上げとなっています（いずれも消費税込み）。

はたしてスズキの販売店には、どのような反響の声が寄せられているのでしょうか。

2月下旬のタイミングで、首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみました。

「すでに多くのお客様にエントリーしていただいております。

『抽選』という方法に関しては好意的に解釈していただいている割合が多いように感じます。

ご注意していただきたいのが、『28日（土）18時まで』という点です。閉店間際に駆け込んできても間に合わないのです」

他のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「『抽選』ということで、申し込み開始直後の混乱はありませんでした。

それでも、受注再開を待ちわびたお客様に多数ご来店いただきました。

今は年度末ということもあり、駆け込み需要のタイミングです。

3月1日以降もご注文いただくことは可能ですが、ご納期がかなり先になることが予想されます。

1度お申し込みいただくとキャンセル不可ではありますが、迷っているとしたら早めのご来店をおすすめいたします」

※ ※ ※

ここであらためておさらいしておきます。ジムニーノマドの抽選申し込み期間は2026年2月28日（土）18時までです。

全国のスズキ販売店の店頭でのみ受け付けが可能であり、電話やメールでの申し込みはできないので注意が必要です。

店頭で専用の「ジムニー ノマド抽選申込書」に必要事項を記入し、規約に同意のうえ応募することができます。

その際、運転免許証が必要です（抽選申込書に免許証番号の記入が必要なため）。

1人1回限りの申し込みとし、重複申込は無効で、同一人物による複数代理店および販売店での申し込みも無効です。

期間中のすべての申し込みを対象に抽選にて納車順を決定することが決まっています。

なお、契約手続き後の申し込みキャンセル・申し込み内容の変更は原則として認められていない点も注意が必要です。

3月1日以降の注文は通常通り受け付けるとのことですが、納車はかなり先になることが予想されるため、迷っているとしたら28日18時までに最寄りのスズキディーラーで申し込みを行ってください。