クラウン生誕71年目は、「インテリアカラーカスタマイズ」と「ホイールデザインカスタマイズ」の価格を引き下げ

トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」ができるサービス「TOYOTA UPGRADE FACTORY」。

2026年2月27日に、トヨタ「クラウンシリーズ」を対象とした「インテリアカラーカスタマイズ」と「ホイールデザインカスタマイズ」の価格を引き下げることを発表しました。

クラウンは2025年に生誕70周年を迎え、4つの車種がそろい、さらに記念すべき節目を彩る特別仕様車“THE 70th”を発売。

71年目となる2026年は、「インテリアカラーカスタマイズ」と「ホイールデザインカスタマイズ」の価格を従来価格の約71%（約29％OFF）に引き下げるといいます。

インテリアカラーカスタマイズとは、自分だけの特別な空間に仕立てられるアイテムです。

新車購入時とは異なる内装色への変更を可能にするもので、ドアトリムやインパネ、センターコンソールなどの広範囲にわたる交換施工により、愛車に乗り込んだ瞬間の景色を一新させます。

対象は、クラウンシリーズ3車種（クロスオーバー、スポーツ、セダン）です。

もうひとつのホイールデザインカスタマイズとは、愛車のスタイリングを力強く演出するアイテム。

クラウン（クロスオーバー）の「CROSSOVER RS」、クラウン（スポーツ）の「SPORT RS」、クラウン（エステート）の「ESTATE RS」といった上位グレードのデザインに加え、クラウン（セダン）では「70th anniversary 特別装備 マットブラック塗装ホイール」への換装も71年目にちなんだ新価格にて設定されます。

対象は、クラウンシリーズ4車種（クロスオーバー、スポーツ、セダン、エステート）です。

新たにクラウン（エステート）でも対象に。

あわせて、クラウン（エステート）でも新たに「インテリアカラーカスタマイズ」が設定されました。

このアイテムは、大人の余裕を感じさせる洗練されたブルーが、エステートの上質なライフスタイルに彩りを添えます。

対象カラーは、「グレイッシュブルー」のほか、「ブラック」、「サドルタン」、そして特別仕様車“THE 70th”で採用された光沢のある特別な表皮「ブラックラスター」を含む全4色で、今回のクラウン（クロスオーバー）およびクラウン（スポーツ）の引き下げ後の新価格と同等に設定。

これにより、クラウン全4車種で新車購入時とは異なる内装色への「アップグレード」が可能になります。