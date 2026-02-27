こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学3年の「ゆず」です！

突然ですが、就活生の皆さんは就職後、どんな働き方をしたいですか。福利厚生や人事制度を企業選びの一つの基準としている学生も多いと思います。そこで今回は、会社全体の働き方を改善した「株式会社八仙閣」さんにお話を聞いてきました！

創業58年を迎える中華料理店。宴会がメインの本店、リーズナブルに料理を提供するレストランの2本柱で事業を展開しています。新型コロナウイルス禍で外販も始め、天神ワンビルにオープンしたテイクアウト専門店、夏季限定の屋上ビアガーデンも手がけています。

取材に応じていただいたのは、総務部長の粟田雅宏さんです。2019年の入社で、労務の制度や管理の見直しに取り組み、働き方改革に大きく貢献されました。粟田さんによると、大きく二つの改革に取り組んだそうです。

八仙閣総務部長の粟田さん（右）から説明を受けるゆず記者 八仙閣総務部長の粟田さん（右）から説明を受けるゆず記者

一つ目は人事制度の整備です。かつては昔ながらの飲食店ということもあって、年功序列の意識が強く、従業員が知らない間に評価をつけられることもあったそうです。そこで上司との面談などの場をつくり、フィードバックがより伝わりやすいような形にしました。

仕事の役割に応じて等級を付け、等級が上がると指導やマネジメントに関わる役職を担える制度も導入しました。等級ごとに評価基準を明確にすることで、風通しの良い職場づくりにつなげています。

二つ目は、休日の増加と残業の削減です。飲食店である以上、休日を増やすのは難しそうですが…。

粟田さんによると、1人ができる仕事の種類を増やしたり、社員の仕事とアルバイトの仕事を切り分けることなどで、一部の従業員への負担を減らせるように取り組んだそうです。また他部門からも休日取得のための応援体制を作り、従業員の休みを増やせるようにしました。

八仙閣総務部長の粟田雅宏さん

残業については、その日にやらなければならないこと以外は翌日に回す、レストランではお客さまが少ない夜の営業を1時間短くするといった工夫で時間削減を実現しています。

特に興味深かったのは「従業員に残業に対する考え方を変えてもらう」というお話。「自主的に残業したり、指示より早く来て仕事を始めたりというケースが多かったので、残業は上司からの指示があってするものという認識の共有から始めました」

ゆず記者

就職後は「残業をあまりしたくない派」だった私はびっくり。働き方改革には制度の見直しだけでなく、従業員の意識を変えたり、営業スタイルの細かな部分を調整したりすることも含まれているんですね。

これらの取り組みによって、従業員からは「働きやすくなった」との声も上がっているそうです。年間の休日数は87日から105日まで増やし、残業は年平均で月15時間程度に。「他の飲食店に比べても、かなり休みも取りやすく、残業も少ない環境になったのでは」と粟田さん。

職場の環境が変わったことで、企業見学の際に「従業員が楽しそうに働いていた」と好印象を持つ高校生や専門学生も多いとか。新卒採用にも良い影響が及んでいるようです。

八仙閣本店レストラン 彩虹(ツァイホン)

一方で、休日数は105日まで増えたとはいえ、世間一般では少ない方に入るそう。給与面もベースアップを図っていきたいとのこと。増加する外国人留学生アルバイトとのコミュニケーションや教育など、従業員の働く環境を整える道はまだ課題が多いそうです。

「お客さまを笑顔にするという飲食店の役割は、従業員が笑顔でなければ果たせません。働きやすい職場をつくっていくのは、今後も考えていかなければならない課題です」。目指すべき職場の理想像に向けて、粟田さんの努力は続きます。

飲食店の働き方を変えるのは他の業界より難易度が高く、休みが取りにくくても仕方がない。そんなイメージも今回の取材で覆ったように思います。大きな制度の変更から小さな工夫までさまざまな取り組みによって働きやすい職場を実現しているのだと知り、衝撃を受けました。

就活生にとっても重視される「働き方」の裏側には数々の工夫がある。そう知ることができて有意義な取材になりました！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

