＜速報＞シンガポール決戦2日目、“先陣”西郷真央はパー発進 上位の山下美夢有は午前11時10分ティオフ
＜HSBC女子世界選手権 2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。
第1組目が日本時間午前9時20分にスタート。この日を28位で迎えた西郷真央が同9時31分にティオフしパーで滑り出した。その後、馬場咲希、岩井千怜、竹田麗央、古江彩佳らも続々とコースに出ていく。初日を日本勢最上位の3位タイで終えた山下美夢有は、同11時10分に1番からスタートする。6アンダー・単独首位にオーストン・キム（米国）。5アンダー・2位にリュー・ヤン（中国）、4アンダー・3位タイには山下、ユ・ヘラン（韓国）、リン・グラント（スウェーデン）らが続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
＜速報中＞HSBC女子世界選手権 リーダーボード
