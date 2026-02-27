星野陸也が首位に2打差9位の好発進 金子駆大71位、桂川有人89位
＜インベステック南アフリカオープン 初日◇26日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！
日本勢は3人が出場している。星野陸也が1イーグル・3バーディ・2ボギーの「67」をマークし、首位に2打差の3アンダー・9位タイで滑り出した。今季から欧州ツアーを参戦する、昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は1バーディ・2ボギーの「71」で回り、1オーバー・71位タイ。桂川有人は2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」で2オーバー・89位タイと出遅れた。5アンダー・首位タイにアレハンドロ・デル・レイ（スペイン）、ディーン・バーメスター（南アフリカ）、ジョー・ディーン（イングランド）、オリバー・リンデル（フィンランド）が並んだ。
