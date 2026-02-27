俳優の瀬戸朝香（49）が、素地に自身の名前を彫る様子を披露した。

【映像】瀬戸朝香、後ろ姿がパパそっくりと話題の長男を披露

2007年に元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。

Instagramでは、“後ろ姿がパパそっくり”と話題になった長男との2ショットや、「マイナス5歳、さらに可愛くなった印象」「49歳には見えない。何でそんな綺麗で美人なんです？」と反響が寄せられた、イメチェンショットなどを披露してきた。

瀬戸朝香、素地に自身の名前を彫る様子を披露

2026年2月26日には、Instagramに投稿している料理企画で使用する器を選ぶため、地元・愛知県瀬戸市のクラフト工房に訪れる動画を公開。素地に自分の名前を彫ることにも挑戦した。

名前を書き入れる瀬戸は、「出来るかなって不安だったんですけど、意外と模様を崩しちゃいけないっていう緊張感ありながら…」と話すと、作家は、「緊張感ありながらすごい大胆に、力加減もバッチリ」と返答。

瀬戸が、「大丈夫でした？」と確認すると、作家は、「びっくりしました」と驚きを見せた。瀬戸は、「楽しみ〜」と完成を心待ちにしている様子だった。

この投稿にファンからは、「朝香ちゃん頑張ってますね」「ステキです。私も瀬戸焼の器を使いたいな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）