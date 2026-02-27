寒い日は鍋を囲むのが最高だ。2026年2月25日放送のバラエティー番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）は、鍋料理について取り上げ、ぼる塾のあんりさんは特に｢シメ｣にこだわりをみせたが、その｢シメ｣の食べ方に注意しないと｢鍋太り｣する危険性もある、と専門家から指摘された。

「シメに向けてうちはなるべくスープを飲まないようにしている｣

ゲストは鍋料理に一家言持つあんりさんやギャル曽根さん、＆TEAMのTAKIさん。

シメはどういったものを？と聞かれたあんりさんは｢シメは大好きで鍋の中でもシメに向かっていく。シメは2段階ある｣と話すとスタジオから｢え〜っ｣と驚きの声が。

｢うどんから雑炊ですね。雑炊を選んで食べている時も『これうどんに合うな』と考えるし、うどんにしても雑炊のことを考えちゃう。シメだけは二股許してもらおうと。恋愛はダメですけどね｣と話した。

ギャル曽根さんは｢うちは2段階ではなく3段階｣と話すとさらに驚きの反応が。｢うどんやってラーメンやって雑炊です。シメに向けてうちはなるべくスープを飲まないようにしている｣と話した。

｢血糖値の急上昇がよくない｣

2人のシメ話を聞いていた認知症予防評論家の今野裕之さんは｢ここにいる(評論家の)先生方はシメの話をするとみんな渋い顔をすると思いますが｣と前置きし｢血糖値の急上昇がよくない｣と話し、一つの方法として雑炊に冷やしたご飯を使うことを勧める。

さらに腸活ブームの火付け役の腸活評論家の桐村里紗さんは｢2段シメ、3段シメはさすがに糖質が多すぎる｣とたしなめ、｢せめて一食はこんにゃく原料の麺とかご飯も売っているのでちょっと置き換えていただくといい｣と話した。

あんりさんは｢（こんにゃく原料の米に）スープは染みこむんですか？｣と聞き、あくまでもシメの好みにこだわっていた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）