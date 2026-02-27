第二次世界大戦時にも最も活躍した最上級の諜報活動とは？【孫氏の兵法】

第二次世界大戦時にも最も活躍した最上級の諜報活動とは？

相手にニセの情報を信じ込ませる

もし敵のスパイを見つけたら処罰するのではなく、利益を提示することで寝返らせ、反間＝二重スパイとして利用すべきである。二重スパイを使えば、敵情が手に取るようにわかる。彼を手づるにして現地協力者を得ることもできる。そうなれば、味方のスパイ網を縦横に駆使して、敵にニセの情報を信じ込ませることも難しくなく、戦う前から優位に立てる。

敵国の情報が筒抜けとなれば、憂いがなくなるのだから、二重スパイには手厚い報酬を約束し、実際に報いてやらねばならない。ここで出し惜しみすれば、すべてが破綻する。二重スパイは敵国の事情だけでなく、自国の事情にも通じており、彼が敵にすべてを告げれば、立場が逆転してしまうからだ。

現代社会に二重スパイは存在するのだろうか。産業スパイにかんしては、表沙汰になった例を寡聞にして知らない。ないはずはないと思うのだが、企業の体面を慮おもんぱかって、内々の処理で済ませているのだろう。

それよりも、現代社会で深刻なのはむしろニセの情報（フェイク）の氾濫である。本格的なＩＴ社会の到来とともに情報の絶対量が増えたのにもかかわらず、われわれは真偽の判断力が追いつかず、フェイクに惑わされがちである。何事に対しても慎重であった孫子の知恵を、常に心に留めておきたいものだ。

