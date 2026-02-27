元フィギュア選手の高橋成美さんが２７日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演した。

木原の元パートナーである高橋さんはミラノ・コルティナ五輪中継で解説を担当し、りくりゅうのフリーで「すごい！」を６連発し、「宇宙一ですよ！」と感情をあらわにして絶賛。ネット上では「神解説」と話題になり、帰国後も解説として情報番組に引っ張りだこになっている。

番組では五輪でのりくりゅうの五輪での演技や帰国後の会見、テレビ出演などの映像を流して紹介。ＭＣの武田真一アナウンサーは「木原選手とパートナーを組んでいたということで、やっぱり感動ひとしおでしたよね」と尋ねた。

高橋さんは大きくうなずいて「心がつかまれただけではなくて、震える感覚というか本当のうれしさってこうなんだなって、改めてこれを自分自身じゃないところでこれだけの幸せがあると感じさせてくれたのはペアとしても人間でも感謝しています」と語った。

武田アナに「ペアがここまで来たんだという思いもおありなんですか？」と問われると、高橋さんは「ほんっとにすごいことなんですよ！常に日本には無理無理と言われていて、それでもがんばろうと残っている人たちがいて、そして木原選手、三浦選手がこうやって突き進んでくれて、どうだ！今見たことか！金メダルだぞ！という気持ちです」と声を張り上げた。