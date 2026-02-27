ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組が、２７日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演。けんかで「仲直りの方法」について明かした。

息の合った演技で世界一となった“りくりゅう”。「そもそも２人、言い争うことがありますか？」と問われると、三浦は「あります。本当に小さな『これゴミ捨てといてよ』みたいな、小さなアレがあるんですけど」と回答。木原は「どっちが練習用の音楽をかけるかけないで、けんかになるときもありますし」と明かし、「より良くしようという重いが強すぎて、ぶつかってしまうときがあって。そうなってしまったときは、お互い妥協点を見つけて、しっかり次に必ず、ポジティブな意見で終わるようにしてます」と説明。

三浦が「内に秘めてしまうと、やっぱり不信というか不安もつのるかなと思うので、思ったことはすぐ言うってことを心がけてます」と話すと、木原も「必ず、けんかしてもその日に終わらせる」と２人のルールを語った。

その上で「仲直りの方法を具体的に」と質問されると、木原は「必殺技は」と切り出し、「普段、お菓子をコントロールしてるんですけど、スーパーで売ってる焼き立てのチョコレートチップクッキーを買ってくると、璃来ちゃんの機嫌は直ります」と告白。これに三浦は「けんかしてる最中は、『クッキー来るかな？』って思ってます」と笑顔で明かしていた。