激安なのにみんなが喜ぶ華やかさ！「かさましつくね」で自宅を居酒屋風に

残りの食費が少なくても、おうちパーティーができる！

週末はおうちパーティーをしたい、けれど今月は食費が厳しくて…そんなときは、リーズナブルな鶏むね肉のつくねを居酒屋メニュー風に仕立てて、みんなで楽しく食卓を囲みませんか？今回ご紹介するつくねレシピは一人あたり150円以下でおなかいっぱい、味付けバリエーション豊富で飽きません。

盛り付けにもコツあり

激安つくねのポイントは、鶏むね肉にえのきと玉ねぎを混ぜてかさ増しすること。できあがったつくねはフライパンで焼き、甘辛たれやチーズマヨ、わさび味などに仕上げます。お皿に放射状に盛り付け、中央に卵の黄身をつければ居酒屋風プレートの完成です！

コスト＆味＆食感すべてが好評

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「家族の多い我が家では、家計に優しく、おいしいご馳走になりました」「タレがしっかりついてふわふわでおいしかったー」と、コスパのよさ、味、食感など多方面からの絶賛コメントが寄せられています。





小皿にさまざまな調味料を入れて用意しておけば、思い思いにいろいろな味付けで楽しめます。大人も子どもも楽しく、おなかいっぱい食べられますね！月末でなかなか外食できないという時に、おうちで居酒屋気分を楽しんでみてはいかがでしょうか。（TEXT：菱路子）