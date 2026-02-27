木村拓哉（53）が、26日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。主演する映画「教場Reunion」（ネットフリックスで配信中）、「教場Requiem」（公開中）の裏話を明かした。

印象的なシーンとして、あるアドリブを明かした。警察学校の教官役の木村が、生徒の待つ教室に入ってきた場面。「（生徒の号令の）『気をつけ』でみんなザッと立って、『敬礼』って言って、自分が答礼して直ったと思ったら、バッと（直立に）戻って。自分が休め、って言った号令に対してザッと座るんですよ」と流れを説明した。

だが、その時は「本番行きますねってやってみたら、あれ？っていうくらいそろっていなかったので。そろってねえな、今の、って思って」。そして役のまま「やり直せ」と言った。「そうしたら『気をつけ』って、また始まって」と話した。

木村は「みなさんオーディションに合格した出演者なのに、約1カ月半、このご時世なのに人に怒鳴られ続け、『気をつけ』、『休め』、『楽に休め』っていう3挙動だけで（汗で）ビッシュビショになっていましたよ」と、撮影時の若い出演者の懸命な様子を話した。