ミズノは続落、ユーロ円建てＣＢ発行で希薄化懸念

ミズノ<8022.T>は続落。２６日取引終了後、２０３１年満期ユーロ円建て取得条項付き転換社債型新株予約権付き社債（ＣＢ）を発行し、約９９億５０００万円（手取り金）を調達すると発表した。直営店の新規出店・改装やＥＣのプラットフォーム整備、販路拡大・生産体制強化などに向けた資金に充てる。将来的な株式価値の希薄化を懸念した売りが優勢となっている。



これに伴う短期的な株式需給への影響を緩和するため、自社株買いを実施するとあわせて発表した。取得上限は８０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．０４％）、または３０億円。このうち、２７日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で７４万７００株を取得した。



出所：MINKABU PRESS