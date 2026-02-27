なぜカフェインの摂りすぎが眠りを妨げるのか？カフェインが体内に残る「意外な時間」と睡眠への影響を解説

カフェインはコーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれる物質で、眠気を覚まし集中力を高める作用があります。多くの方が日常的にカフェインを摂取していますが、体内でどのように働き、睡眠にどう影響するかを正確に理解している方は少ないかもしれません。ここでは、カフェインの体内動態と作用時間、就寝前の摂取が睡眠の質に及ぼす影響について詳しく解説します。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

カフェインの覚醒作用と睡眠への影響

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

カフェインはコーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれる物質で、眠気を覚まし、集中力を高める作用があります。この覚醒作用は多くの方が実感しているところですが、カフェインが体内でどのように働き、睡眠にどう影響するかを正確に理解している方は少ないかもしれません。

カフェインの体内動態と作用時間

カフェインを摂取すると、30分～1時間程度で血中濃度がピークに達し、覚醒作用が現れます。その後、徐々に代謝されていきますが、血中濃度が半分になるまでの時間、つまり半減期は平均で4～6時間程度です。ただし、この値には個人差が大きく、代謝が速い方では3時間程度、遅い方では8時間以上かかることもあります。

高齢になるとカフェインの代謝速度が遅くなる傾向があり、妊娠中も代謝が遅くなることが知られています。喫煙者は代謝が速く、逆に肝機能が低下している方では代謝が遅くなります。また、遺伝的な要因も影響し、同じ量のカフェインを摂取しても、影響の受けやすさには個人差があります。

就寝前のカフェイン摂取と睡眠の質

カフェインの作用時間を考慮すると、夕方以降のカフェイン摂取は睡眠に影響する可能性が高くなります。特に就寝の6時間以内にカフェインを摂取すると、入眠潜時が延長し、総睡眠時間が減少することが研究で示されています。また、深い睡眠の割合が減り、中途覚醒が増えるため、睡眠の質が低下します。

興味深いことに、カフェインによる睡眠への影響は自覚されないことがあります。本人は普通に眠れていると感じていても、客観的な睡眠の質は低下しているというケースが報告されています。これは、カフェインが睡眠の構造を変化させるものの、中途覚醒が短時間で記憶に残らないためと考えられています。

カフェインに対する感受性は人によって大きく異なります。同じ量のコーヒーを飲んでも、まったく眠りに影響しない方もいれば、少量でも眠れなくなる方もいます。自分の感受性を把握し、それに応じてカフェインの摂取時間と量を調整することが大切です。カフェインに敏感な方は、午後早い時間以降はカフェインを含む飲み物を避けるか、カフェインレスの製品を選ぶことが推奨されます。

まとめ

夜眠れない悩みには、さまざまな原因が複雑に絡み合っています。お酒は一時的に入眠を早めるものの、睡眠の質を低下させる側面があります。カフェインは覚醒作用により入眠を妨げ、ブルーライトはメラトニンの分泌を抑制します。一方、適切な入浴は体温リズムを整え、自然な眠気を促す効果があります。これらの要素を理解し、生活習慣を見直すことが睡眠改善の第一歩となります。改善しても症状が続く場合は、専門医に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

参考文献

厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023

日本睡眠学会

厚生労働省 睡眠と生活習慣病との深い関係