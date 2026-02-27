いちご感がすごい。新鮮な摘みたていちごの風味によるお酒「氷の世界の生苺酒」が登場
KURANDは2月24日、オンライン酒屋「クランド」にて「氷の世界の生苺酒（こおりのせかいのなまいちごしゅ）」の販売を開始しました。
■厳選した完熟いちごの果肉や香りが楽しめる！
同商品は、摘みたての完熟いちごが持つ風味を、最も新鮮な状態で届けるために開発された果実酒です。
原料には、1月〜3月に収穫された完熟いちごのみを厳選。果肉も贅沢に取り入れており、いちご特有の芳醇な香りが特徴です。
開発は、山梨県のワイナリーとの共同によるもの。生のいちごが持つみずみずしさをベースに、ワインで果実味の奥行きを出し、ブランデーで円熟したコクを加えています。
鮮度を維持するために加熱処理は行わずに瓶詰めし、冷凍配送にて提供します。
販売は、クラウドファンディングサービス「クラファン！」にて実施。価格は4,490円で、早割や2本セットも用意しています。
■商品概要
商品名：氷の世界の生苺酒
アルコール度数：8％
容量：500ml
販売期間：2026年2月24日〜3月24日 24:59
配送時期：4月中旬以降順次発送予定
販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」
プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/kori-sekai-namaichigoshu
プラン一覧：
【超早割】氷の世界の生苺酒（3,810円）
【早割】氷の世界の生苺酒（4,040円）
【早割】氷の世界の生苺酒 2本セット（7,630円）
氷の世界の生苺酒（4,490円）
氷の世界の生苺酒 2本セット（8,080円）
（フォルサ）