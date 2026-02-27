いちご感がすごい。新鮮な摘みたていちごの風味によるお酒「氷の世界の生苺酒」が登場

KURANDは2月24日、オンライン酒屋「クランド」にて「氷の世界の生苺酒（こおりのせかいのなまいちごしゅ）」の販売を開始しました。

■厳選した完熟いちごの果肉や香りが楽しめる！

同商品は、摘みたての完熟いちごが持つ風味を、最も新鮮な状態で届けるために開発された果実酒です。

原料には、1月〜3月に収穫された完熟いちごのみを厳選。果肉も贅沢に取り入れており、いちご特有の芳醇な香りが特徴です。

開発は、山梨県のワイナリーとの共同によるもの。生のいちごが持つみずみずしさをベースに、ワインで果実味の奥行きを出し、ブランデーで円熟したコクを加えています。

鮮度を維持するために加熱処理は行わずに瓶詰めし、冷凍配送にて提供します。

販売は、クラウドファンディングサービス「クラファン！」にて実施。価格は4,490円で、早割や2本セットも用意しています。

■商品概要

商品名：氷の世界の生苺酒

アルコール度数：8％

容量：500ml

販売期間：2026年2月24日〜3月24日 24:59

配送時期：4月中旬以降順次発送予定

販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/kori-sekai-namaichigoshu

プラン一覧：

【超早割】氷の世界の生苺酒（3,810円）

【早割】氷の世界の生苺酒（4,040円）

【早割】氷の世界の生苺酒 2本セット（7,630円）

氷の世界の生苺酒（4,490円）

氷の世界の生苺酒 2本セット（8,080円）

（フォルサ）