倍賞千恵子＆木村拓哉の特別コメント映像公開！映画『TOKYOタクシー』映像作品化決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

映画『TOKYOタクシー』のBlu-ray＆DVDが5月20日にリリースされることが決定。倍賞千恵子と木村拓哉の特別コメント映像が公開された。

■【動画】倍賞千恵子＆木村拓哉 特別コメント映像

■豪華版Blu-rayには、貴重な映像特典を130分以上収録

豪華版Blu-rayには、山田組ならではの優しさと緊張感に溢れた撮影現場に密着した至高のメイキング映像を収録。倍賞千恵子や木村拓哉をはじめ、キャスト全員が真剣に演技と向き合う姿を収めたファン必見の永久保存版となっている。

また、撮影の様子だけでなく、倍賞千恵子や木村拓哉らキャスト陣のインタビューも多数収録。作品をより深く楽しむことができ、ここでしか観ることのできない貴重な映像となっている。

さらに封入特典として、「かわいい！」と大好評だったタクシー型イラストを使用したアクリルスタンドとポストカード（4枚）を同梱。豪華版Blu-rayは数量限定生産となる。

3月13日に開催される第49回 日本アカデミー賞にて、優秀作品賞や優秀主演女優賞、優秀脚本賞、優秀撮影賞など計10部門受賞となった『TOKYOタクシー』 。Blu-ray＆DVDにも注目だ。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

Blu-ray＆DVD『TOKYOタクシー』

■関連サイト

映画『TOKYOタクシー』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/tokyotaxi-movie/