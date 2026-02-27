27日10時現在の日経平均株価は前日比488.78円（-0.83％）安の5万8264.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1207、値下がりは331、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は375.7円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が177.49円、ＳＢＧ <9984>が108.3円、フジクラ <5803>が48.63円、ディスコ <6146>が28.88円と続いている。



プラス寄与度トップはソニーＧ <6758>で、日経平均を41.11円押し上げている。次いでファストリ <9983>が36.90円、コナミＧ <9766>が31.42円、信越化 <4063>が27.74円、リクルート <6098>が17.85円と続く。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、サービス、水産・農林、建設と続く。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、ゴム製品が並んでいる。



※10時0分3秒時点



株探ニュース

