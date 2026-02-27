Â¼¾å½¡Î´¡ß¥á¥¸¥ãー¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡À¸³èÌÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î〝¥¢¥ì〟¤òÍ×Ë¾
¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¦¥ªー¥×¥óÀï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡ß¥á¥¸¥ãー¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡À¸³èÌÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î〝¥¢¥ì〟¤òÍ×Ë¾
¡ÖÆüËÜÁª¼ê¥·ー¥º¥óºÇÂ¿56ËÜÎÝÂÇ¡×¡Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯»°´§²¦¡×2017Ç¯¤Ë·§ËÜ¸©¤Î¶å½£³Ø±¡¹â¹»¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¿·¿Í²¦¡¢¤µ¤é¤Ë2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Ûー¥à¥é¥ó²¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç»°´§²¦Ã£À®¤È¡¢ºßÀÒ8Ç¯¤Çµ²±¤ÈµÏ¿¤Ë»Ä¤ë246ËÜ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡Ê26¡Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»þ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¿·ÂÇ·â¥Õ¥©ー¥à〝±¦Â¤ËÃíÌÜ〟
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ëÂ¼¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Ï±¦Â¡£
¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Ï±¦Â¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¥á¥¸¥ãー¤Ç¤Ï±¦Â¤Î¾å¤²¤ë¹â¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©ー¥à²þÂ¤¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÎÂ®µå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¸¥ãー¤ÎÅê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤ê3～4km/hÂ®¤¯¡¢Ìó152km/h¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÂÇ·â¥Õ¥©ー¥à¤Î²þÂ¤¤Ï¡Ë11·î¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥Ôー¥É¥Üー¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥µー¥É¤«¤é¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ø
°ìÊý¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Ï¼ç¤Ë¥µー¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤¿µÕ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Êá¤ë¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¾åÃ£¤·¤¿¤¤¡×
ÆüËÜ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À〝¥¢¥ì〟¤òÍ×Ë¾
Ìîµå¤ò¤¹¤ë´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸À¸ì¤ä¿©¤ÙÊª¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢Â¼¾å¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î»ÜÀß¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Í×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ï¡Ö²¹¿åÀö¾ôÉÕ¤¥È¥¤¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Û¤É¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ûー¥àµå¾ì¥ì¥¤¥È¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥Ó¥Ç¡Ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡Ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤Ë¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤á¤Ã¤Á¤ã»È¤¦¤ó¤Ç¡ÊÊóÆ»¿ØÇú¾Ð¡Ë¡×
ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÁáÂ®ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥óÀï¤ÇÃå¡¹¤È¥Ò¥Ã¥ÈÎÌ»º
Â¼¾å¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î»î¹ç¤Ç¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µå¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï»î¹ç³«»Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¡¢µÞ¤¤¤Ç¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£4ÈÖ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¡£
¥»¥ó¥¿ーÁ°¤Ë¥ªー¥×¥óÀï½é¥Ò¥Ã¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¤ÎÀèÇÚ¡¦¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¡¢¾å¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
2·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ªー¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·Ä´À°¡£3·î½é½Ü¤ËWBCÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®Í½Äê¤Ç¡¢Ãæ½Ü¤Þ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
WBC¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤ê¡¢³«ËëÀï¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£