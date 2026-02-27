消費税減税などを検討する「社会保障国民会議」を巡り、中道改革連合と国民民主党は初会合への参加を見送った。

消費税減税を実現できなかった場合、「連帯責任を負わされる」と警戒しているためで、両党は次回以降の対応についても慎重に検討する。（原新、薦田大和）

「参加して大丈夫そうだな、具体的な成果につながりそうだなという確信に残念ながら至らなかった」

中道改革の小川代表は２６日、同会議に参加しなかった理由について、国会内で記者団にこう説明した。同党は所得減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の導入に賛成の立場で、「旧民主党以来の悲願」（小川氏）だ。中道改革は衆院選までは給付付き税額控除に絞った議論が行われることを想定し、参加に前向きな姿勢を示してきた。

ただ、与党から食料品の消費税率を２年間限定ゼロにすることも議題になると伝えられると、中道改革内では一気に警戒度が上がった。同党は食料品の消費税ゼロを掲げる一方、国民民主は消費税率５％への一律減税、チームみらいは減税に慎重で、それぞれ主張が異なるからだ。小川氏は「考えや思想、背景の異なる各党を集めて、何の合意を目指そうとしているのか」と疑問を呈した。

民主党を源流とする国民民主も同様の立場で、古川元久・国会対策委員長は２６日、記者団に「給付付き税額控除をどう協議するか決まれば、積極的に参加していきたい」と同会議のあり方に注文をつけた。

消費税減税を巡っては、玉木代表が２５日の衆院代表質問で、外食産業対策や財源確保など１０項目の懸念点を挙げており、古川氏はこれらについても政府・与党の考え方を示すよう求めた。

首相は２０日の施政方針演説で「野党の協力が得られれば、夏前には中間とりまとめを行う」と強調しただけに、国民民主内には「野党に責任を負わせようという姿勢だ。罠（わな）にはまるわけにはいかない」と見る向きもある。

野党内では、政府の参加呼びかけが一部の野党にとどまったことへの反発も強い。消費税廃止を掲げ、参加を求められなかった参政党の神谷代表は本会議後、記者団に「口では『他党の声も聞く』と言うが、自分たちのやりたい方向に議論を持っていく進め方だ」と批判した。

首相は２６日の参院本会議で、立憲民主党にも「お声がけしていると聞いている」と答弁したが、「誤認した」として訂正した。中道改革に参加を呼びかけたことで、立民にも伝わっていると勘違いしたといい、「段取りが悪すぎる」（自民党幹部）との声も漏れる。