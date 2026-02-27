ÃæÆü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°ÀßÃÖ¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©²òÀâ¿Ø¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡¢¡ÖÅÀ¤¬Æþ¤ë»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡23Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ã«Âô·ò°ì»á¤ÈÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃæÆü¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ã«Âô»á¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º¸Ãæ´Ö¡¢±¦Ãæ´Ö¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬À§Èó¤È¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Èµå¾ì¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£DH¤ÏÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤±¤É¡¢µå¾ì¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌîÂ¼»á¤Ï¡ÖÃ«Âô¤µ¤ó¤¬¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¹¶·â¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä¹ÂÇ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤ë»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£µÕ¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Â¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù