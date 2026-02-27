星奈美紗希です。実は今月、星奈にとって目が離せないシリーズが下関で開催されていました。「男女Ｗ優勝戦 新日本プロレス杯」――。本場のイベントでは新日本やスターダムのレスラーがほぼ毎日登場。表彰式のプレゼンターは獣神サンダー・ライガー選手というボート＆プロレスが好きな星奈にとって夢のような１節だったのです。本場に行きたかった…（泣く）。

そしてレースではプロレス大好きレーサー桜本あゆみ選手＆萬正嗣選手も出場！ 桜本選手が優勝戦２着。萬選手は予選トップから１１年ぶりのＶを決めました。優勝ベルトをもらう時やサンダー・ライガーさんとの２ショット撮影もとてもうれしそうな表情されていましたし「下関ボートの皆さん、愛してま〜す！」と棚橋弘至社長の名ぜりふも飛び出すなどプロレス愛全開な萬選手でした。見ている私まですごくうれしかったですね。これからも星奈はプロレス大好きレーサーを応援しています！

さて今月の注目ヤングレーサーを紹介しましょう。ご存じの方もたくさんいると思います。愛知支部１３７期・鈴木雄登選手です。デビュー戦で舟券絡みの３着。「今回も楽しみな選手が出てきたなぁ」という感じで見ていたら、その節で初１着を達成。それから３か月。現在では１着数は６本に増え、デビュー間もない選手の中では抜きんでた存在です。

そんな鈴木選手のレースで印象的だったのが、２月の戸田一般戦の２日目。大外からスピードに乗った鋭い最内差して２番手を航走。「道中も安定していて上手だなぁ」と思っていたら３周２Ｍのターン先頭艇に詰め寄り、ゴール前逆転しての１着奪取。見ていて思わず「逸材すぎる…」とつぶやいていましたね。

勝率を見てみると昨年１１月のデビューから現在までが３・７３（２６日現在）。Ｂ１あっせん特例で同期よりたくさんレースを走ることができるので、このままいけばデビュー期勝率４点台も…！

こうやって言葉にしてみて思ったのが、石本裕武選手のデビュー期の姿と重なるなぁ、と…。石本選手が記念戦線を走っているのを見ていると１年後や５年後どうなっているのかも楽しみです。もちろん鈴木選手の「今」の走りも目が離せませんよ！

現在、びわこ一般戦に出場中の鈴木選手。３日目では大外６コースから１Ｍまくり差して今節初勝利。４日目も２着で連に絡んでいます。舟券で狙うなら今しかない！ スーパールーキー鈴木選手のレース、要ちぇーくです！