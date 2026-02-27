ド軍で大谷翔平の通訳を担当するアイアトン氏が侍ジャパンに合流

ドジャースの大谷翔平投手とともに野球日本代表「侍ジャパン」へ合流したウィル・アイアトン氏の姿が、話題を呼んでいる。26日にバンテリンドームで行われた練習で披露した“日の丸仕様”のウェア姿に、ファンからは「違和感無しでステキ」「全く違和感がないですね」と感激の声が上がっている。

大谷は26日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンの練習に参加した。グラウンドには大谷の姿だけでなく、ドジャースで大谷らの通訳を担当するアイアトン氏の姿もあった。今回は侍ジャパンのメンバーとしてチーム入りしており、代表チームの練習着姿でさっそくグラウンドに登場し、選手たちとコミュニケーションを図っていた。

アイアトン氏は1988年に東京で生まれて野球を経験。高校はハワイ、大学はカリフォルニア州で過ごし、母親がフィリピン出身だったこともあり、第3回WBC予選ではフィリピン代表としてプレーした経歴も誇る。ドジャースではアナリストとしても活動していることもあり、戦略的な一面での貢献も期待される。

胸に「JAPAN」の文字が入った普段のドジャースのウェアとは異なる装いだったが、すっかりチームに馴染んでいる様子だった。強力な援軍となる裏方の新鮮な姿は、日本のファンを大いに喜ばせたようだ。

SNS上では、頼もしい相棒の“日の丸仕様”に対し「アイアトンさんがTEAM JAPANのパーカー着てるの全然違和感ない」「JAPANのロゴがしっくりし過ぎてなんか嬉しい」「侍ジャパン着てるの頼もしすぎるううう」「JAPANのジャージが全く違和感無しでステキ」などと、アイアトン氏へのコメントが相次いで寄せられていた。（Full-Count編集部）