「靴のレパートリー少ない」→【GU】へ！ 40・50代がこなれる「高見えローファー」

靴選びに迷ったとき、結局いつも同じ靴で足元のレパートリーが偏りがち。そんなマンネリを打破するなら、オンオフどちらも対応できる「ローファー」が正解かも。【GU（ジーユー）】にも、そんな時に頼りになりそうなアイテムが揃っています。今回注目したのは、高見えが狙える「ビットローファー」。プチプラで気負わず取り入れやすく、デイリーに大活躍する予感。スタッフさんのコーデ例と合わせて、その魅力をレポートします。

クラシカルな雰囲気が漂うビット付きローファー

【GU】「ビットローファー」\2,990（税込）

華やかなゴールド色のビットがアクセントの、高見えが狙えるローファー。クラシカルなファッションが注目を集める今、一点投入でこなれ感のあるコーデに導いてくれます。公式サイトには「やわらかいアッパー素材で足にやさしくフィット」とあり、履き心地も良さそう。きれいめのパンツと合わせた上品なスタイリングや、あえてジーンズと合わせてカジュアルに落とし込むのもおすすめ。カラバリは全3色で、ベージュとネイビーはスウェード調素材、ブラックは光沢感のあるレザー調素材です。

春を先取りした爽やかなジーンズコーデ

スタッフのRumiさんはブラックを着用。カジュアルなジーンズコーデも、ローファーを投入すればグンと上品な雰囲気に。ブルーのシャツを合わせると、春を先取りした爽やかなコーデの完成。黒のカーディガンでメリハリをつけるのが、きれいめに見せるポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M