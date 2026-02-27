18万回表示され1.8万件の「いいね」を集めているのは、投稿主さんのお庭で保護されたという子猫の姿。救われた命の投稿に、視聴者からは「声を上げるのが やっとの思いだったのね…」「素敵な主さまに出会えて良かったです」と安堵のコメントが寄せられています

【動画：庭で『倒れこみながら鳴いていた子猫』と出会った結果…家族になるまでの軌跡と『見違える変化』】

庭で行き倒れていた子猫

Threadsアカウント「mayuka」さんが投稿したのは、mayukaさんのお宅の庭にいたという子猫の姿。「みぃ～、みぃ～」とか細い鳴き声が聞こえ、見てみるとぱたんぱたんと倒れ込みながら必死に声を出している子猫がいたそうです。

動けなくなっている子猫に気づくや否や、mayukaさんは毛布にくるみながら抱き上げたとのこと。かなり弱っていると思われる鳴き声でしたが、腕の中では元気に「にゃー！」と鳴いたといいます。

精一杯あたためた日々

子猫はひっつき虫などがつき汚れていたそうで、さらにとても冷えきってしまっていたそう。獣医師さんには「2～3日あたためてあげて」と言われたとのことで、しばらくは毛布にくるんだりお子さまが抱っこしたりしてあたためながら応援する日々を過ごしたといいます。

お子さまたちのお世話の甲斐もあり、元気になった子猫。450gしかなかった体重は倍になり、からだも大きく成長したそうです。パヤパヤだった毛は、すっかりもふもふに。今では家族をあたためる存在になっているようです。

寂しがり屋の一面も

保護されたときにたくさんたくさん抱っこされてあたためてもらったからか、子猫は寂しがり屋になったとのこと。お部屋から家族がいなくなると、寂しがって激しく鳴くこともあるといいます。

寂しがり屋さんになってしまうほど家族が大好きになった子猫。もしかしたら、自らmayukaさんのおうちを選んで、必死な思いでたどり着いたのかもしれませんね。幸せな猫生が約束されているといっても過言ではありません。

命が救われたラッキーな子猫には、視聴者から「絶対幸せにしてくれる人間と出会えたんだ」「元気に育ってね！」などのコメントが届いていました。

Threadsアカウント「mayuka」さんは、子猫の成長の様子や、ご自身のアート作品なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「mayuka」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。