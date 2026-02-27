佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。



「天気図」

27日朝は日本付近に３つの低気圧が発生していて、全国的にすっきりしない天気でしょう。特に九州は西側に2つの低気圧があり、各地で本降りの雨となりそうです。



「雨雲の予想」

西側から雨雲が近づいてきて、福岡県や佐賀県に広くかかります。一日を通して本降りの雨が続くでしょう。夕方になると雨雲が抜けて、西側の地域から次第に雨がやむ見込みです。



「花粉情報」

27日は雨の影響もあり、花粉の飛散は各地で少ない予想です。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日よりも低いところがほとんどでしょう。福岡市では14℃の予想です。朝の最低気温が13℃くらいですので、朝から昼にかけてほとんど気温が変わらない見込みです。日差しも少なく、昼間も少し寒く感じられるでしょう。



「なのか間予報」

週末は天気が回復し、お出かけ日和でしょう。日曜日と月曜日は福岡市の最高気温は17℃と、3月下旬並みの暖かさです。来週は雨のスタートになります。この先は、晴れる日と雨の日を繰り返しながら少しずつ季節が進んでいきそうです。