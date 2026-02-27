前橋支局長 大野展誠

「ＴＯＮＴＯＮのまち」。

そうＰＲしているとは、赴任するまで知らなかった。豚肉の産出額が全国でトップクラスの前橋市。かつて行われていた豚肉料理ナンバーワンを決める大会でグランプリに輝いた「ｔｏｎｔｏｎナポリタン」（１１００円）を食べてみたくて、「パーラーレストラン モモヤ」を訪ねた。

パスタにのせたポークソテーと自慢のデミグラスに舌鼓

パスタの上にポークソテーをのせ、牛すじや野菜を入れて煮込んだ自慢のデミグラスソースをかけた一品。焼き上げる直前に肉にのせたチェダーチーズが少し溶け、香ばしい肉がまろやかな味わいになっているのがいい。使っているのは、きめ細かく軟らかい上州麦豚の肩ロース。麺もボリュームがあり、サラダとスープがセットで付いている。

「地元産の料理でお客さんを喜ばせたい」と話すのは、店を仕切る日詰有実さん（５２）

こちらもオススメ…「プリン・アラモード」

デザートには「プリン・アラモード」（６８０円）を注文した。市内の勢多農林高校から買い付ける卵と、地元産牛乳を使ったプリンは、濃厚でなめらか。皿を彩るフルーツに群馬県産のイチゴ「やよいひめ」を用いる時もある。日詰さんは「昭和を思い出すでしょ」とほほ笑んだ。



今年で創業７０年。東京・赤坂の洋食店で腕を振るった日詰さんの父、森田武徳さん（８０）が先代の店で妻の和子さん（７９）とともに働き始め、本格的でメニュー豊富な店を目指してから５５年がたった。長野・軽井沢のホテルでパティシエをしていた日詰さんの夫、定文さん（６２）も加わり、今は４人で手作りにこだわった料理のレシピを研究している。

いすの一部をソファにしているのは、子育て中の親たちにも乳幼児を寝かせながら食事を楽しんでもらいたいからだとか。地元の人が通い続ける店には、家族を大切にする優しさがあふれている。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

パーラーレストラン モモヤ

前橋市千代田町２の１２の２

午前１０時〜午後７時（ラストオーダー午後６時半）。水曜、第３木曜定休。