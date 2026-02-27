“無類の建築好き”内田有紀、知られざる名建築に迫る 「念願がかなって本当にうれしかった」【コメント全文】
俳優の内田有紀が、テレビ東京で28日放送の『新美の巨人たち』（後10：00）に出演する。2025年、国の重要文化財に指定された英国式洋館・大丸ヴィラにスポットをあて、ベールに包まれた名建築の歴史や、その背後に潜む物語に迫る。
【番組カット】名建築！しゃがみ込んで建物を見つめる内田有紀
京都御所のすぐ近くに建つ、日本屈指のチューダー様式邸宅・大丸ヴィラは、設計を担ったヴォーリズ建築事務所の作品の中でも特に優れた意匠を誇る住宅で、装飾が高く評価されている。
多くの建築好きの中でその存在は知られていたものの、中に入った者がほとんどおらず、長く謎のベールに包まれていた。建築史家・倉方俊輔氏も、この建物の存在は30年以上前から知りつつ、初めて入ったのは2020年だったという。
“知られざる名建築”は一体どんな建物なのか。ひも解くと、意外な物語が隠されていた。 大丸ヴィラの設計に深く関わっていたのは、ヴォーリズ建築事務所の所員として活躍したものの、夭折（ようせつ）した天才建築家・佐藤久勝。
図面には、緻密に描き込んだフリーハンドの線が残されており、建築素材にも異様なまでのこだわりを持ったことが分かる。その飽くなき探究の果てに実現する建築は、重厚でありながらどこか愛らしい。この唯一無二の建築誕生の舞台裏に隠された、人間ドラマと創作の源泉を解き明かす。
アートトラベラーは、 “無類の建築好き”の内田。令和になって“見つかった”大丸ヴィラが重要文化財に指定されるはるか前に、この建物を“発見”していた。
今回の取材では、この名建築を世に送り出した建築家の、数奇な人生をしのばせる建物の意匠に、思わず言葉を失う瞬間が。秘められた物語をドラマチックにひも解く『新美の巨人たち』ならではの演出にも注目だ。
内田は「念願がかなって本当にうれしかった」などとコメントしている。
■内田有紀
京都には素敵な洋館がたくさんあるので、仕事で関西に訪れた時にはよく見て回っていました。
10年ほど前、京都御所の周辺を散策していた時に見つけた洋館が「大丸ヴィラ」でした。
その時は建物の名前も分からず、塀越しに「素敵だなぁ」と眺めていたんです。
昼に見て、夜にもまた見に来て。この屋敷にはどんな人が住んでいたんだろうと、ずっと想像を膨らませてました。何年も前から『新美の巨人たち』のスタッフの皆さんへ「いつか間近で見てみたい」という話をしていたので、今回はその念願がかなって本当にうれしかったです。塀の外から見ていると重厚な印象だったのですが、中に入るととてもかわいらしくて大変驚きました。「大丸ヴィラ」を見学できるだけでも感激だったのですが、実は今回、思いがけない展開が待っていまして……これはもう、演出の瀬川泰和さんに完全にしてやられました。何があったのかはぜひ番組（最後の方）をご覧ください！
