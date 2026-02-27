ポルノグラフィティ、きょうのライブ開催見合わせ発表＆謝罪 ボーカル・岡野昭仁が“早朝より”発熱の症状「万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断」

