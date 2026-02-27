ポルノグラフィティ、きょうのライブ開催見合わせ発表＆謝罪 ボーカル・岡野昭仁が“早朝より”発熱の症状「万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断」
ポルノグラフィティが27日、公式サイトとSNSを更新。きょう27日に千葉で予定していた公演について、開催見合わせを発表。ボーカル・岡野昭仁（51）に発熱の症状がみられたと伝えた。20周年を記念したツアーの初日公演で、午後6時30分の開演だった。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』
発表で「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット “水”千葉・市原市市民会館公演 開催見合わせのお知らせ」と題し、「本日早朝より岡野昭仁に発熱の症状がみられ、万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し、本公演の開催を見合わせとさせていただくことといたしました」などと理由をつづった。
続けて「公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、直前のご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。振替公演について、「関係各所と調整を進めておりますが、スケジュール等の都合により、振替公演の開催が叶わない場合もございます」とし、決定事項を3月中旬を目処に案内すると説明した。
振替公演や払い戻しの手続きにはチケットが必要。「大切に保管くださいますようお願いいたします」と呼びかけた。
なお、3月3日に兵庫・神戸国際会館 こくさいホールで予定している公演については「本人の体調を慎重に考慮したうえで判断させていただくため、追って実施可否をご案内いたします」と説明。「改めまして、このたびは公演の開催見合わせによりご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫びいたします。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と締めくくった。
