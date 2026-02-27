浜ののりだれ

宮城県七ヶ浜町産ノリを国産米油と出（だ）汁（し）醤（しょう）油（ゆ）、小松菜、ニンニクなどでまとめ、洋風の万能調味料に仕上げた。

「かける」「つける」「あえる」などの様々な使い方ができ、手軽にノリ本来の風味とうまみを楽しめる。

開発に３年、万博イベントでグランプリ受賞

開発したのは、同町でカフェレストランを運営する「ｆｌｕｉｒ（フルイール）」。東日本大震災で津波被害を受けた町産ノリのおいしさと、ご飯のお供だけではない食べ方を発信しようと、開発に３年をかけた自信作だ。大阪・関西万博で行われた食のイベントでは部門別のグランプリを受賞した。

マヨネーズとあえた「のりマヨ」や、ワインビネガーを加えた「のりドレ」もある。

「幅広く日常使いで味わって」

「フルイール」代表の久保田靖朗さん

「パスタとあえたり、麺つゆに加えたり。ご飯との相性もよく、卵かけご飯にのせるのもお勧めです。ちょい足しから本格的な料理まで、幅広く日常使いできます。ぜひ味わってください」

お取り寄せ

１個７４５円（税込み、送料別）。３種セットは２２９０円（同）。オンラインストアで注文できる。

◇

