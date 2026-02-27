お笑いタレント、キンタロー。（44）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）のモノマネをめぐる“炎上”騒ぎに言及した。

キンタロー。は自身のインスタグラムでりくりゅうペアのモノマネを披露し、一部から「不愉快」などとコメントが寄せられる事態となった。

タレント清水ミチコ（66）は26日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演した際に、この騒動を念頭に「最近怒られるんだよね」とモノマネに批判的な声が多いことを嘆くと、「危ねえホント私も。いつ何が起こるか」と恐々。ナイツ塙宣之が「別にキンタロー。も、まあまあちゃんと時期置いてやったのにね」と印象を語ると、清水は「あれでも我慢した方なんですよ、うちらとしては。うちらの見解としては。我慢に我慢を重ねて」とすぐにまねたくなるのはモノマネタレントの性分だと説明していた。

キンタロー。は、清水らの発言を取り上げた記事を引用。「炎上してないですよ？！」と困惑を示した。