ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が26日、インスタグラムを更新。カメのオブジェとのショットを投稿した。

「おはよう 今日は華華天国担当日 やたたたたたたーーーーー リスナーさんに会えるるるるるーーー 亀」と担当するラジオ番組をPRし、大きなカメのオブジェとのツーショットをアップした。

オブジェとの横に座り、上からのショットで豊満なバストを強調させている。

この投稿にフォロワーからは「おっきい」「国民栄誉賞級です」「ものすごい」「たわわ」とコメントが寄せられている。

広島・呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。