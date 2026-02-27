女優の天翔天音（20）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。親子ショットを公開した。

「仮面ライダーアインズwithガールズリミックス」で女性版“仮面ライダー1号”「仮面ライダーアインズ」を演じた天翔は「仮面ライダーアインズに初めて変身する人生で一生に一度の瞬間を父が一緒に見届けてくれました。それはとても心強くて、今でも一生忘れられない瞬間です」とつづり、父で「仮面ライダー」（1971年）で本郷猛＝仮面ライダー1号を演じた俳優の俳優藤岡弘、（80）との親子ショットを公開した。

続けて「改めて、仮面ライダーアインズとして変身することができて心から感謝の気持ちでいっぱいです！」と思いをつづった。

そして「その貴重な瞬間を収めていただいたメイキング映像も是非。見ていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

この投稿に「親子揃って仮面ライダーカッコよすぎる」「やはりお父さんの血を受け継いでいますね！」「このツーショット最強！」「めっちゃカッコいい〜」「感動しました」「最高の親孝行ですね」などのコメントが寄せられている。