２７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）が、初めて自分と同じ、西洋人の夫と持つ日本人女性・ラン（蓮佛美沙子）と出会う。そんな中、ネットでは司之介（岡部たかし）の一言に爆笑が起こった。

トキは、日本語が読めないヘブン（トミー・バストウ）のために、新聞を読んで興味を持ちそうなネタを教えるようになっていた。

時にはヘブンに代わって興味のある場所に行って話を聞いてくるトキに、司之介は「おトキもすっかりヘブンの…みてられんあしがすくんで、じゃな」などと言い出す。フミ（池脇千鶴）は「見てられん、足がすくんで？」と聞き直すと、丈（杉田雷麟）が「リテラリーアシスタントです」と言い直し。

フミは「全然違う」というも、司之介は「全然違うことはない。リテラリーアシスタント、見てられん足がすくんで」などといい、フミも英語風に「見てられん足がすくんで」などと言ってみる。

その後、トキは、ヘブンの同僚のロバートに呼ばれ、ロバートの自宅で食事をすることに。英語を理解し、しゃべるロバートの妻・ランに、ヘブンはトキにも英語をしゃべってほしいと、もう一度英語のレッスンをしないか？と呼びかける。

ネットでは、司之介の「見てられん足がすくんで」に爆笑。「司之介の空耳は、タモリさんなら『これは聞こえないよー』ということでボツかな」「空耳アワーｗ」「掘った芋弄くるなに通ずる英語ハック」「突然の空耳アワーだった」など、人気番組だった「タモリ倶楽部」の名物企画を思い出す声が相次いでいた。