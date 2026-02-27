歌手の工藤静香（55）が26日までに、インスタグラムを更新。キャロットケーキのレシピを投稿した。

工藤は「人参 レモン 生姜 オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ。柑橘の香りが良いし繊維大量です！笑」とつづり、キャロットケーキの写真を公開。 キャロットケーキレシピを添え、焼き時間を「50分くらい」と説明。「ですが、お肉をお料理している間に少し焦がしました」と明かした。

さらに「いつもキャロットケーキのクリームはクリームチーズとレモンと砂糖なのですが、チーズケーキも焼いたので、軽いクリームにしようと思って作りました。これは、ケーキとクリームが同じ位の量で食べるのがお勧め！」と、たっぷりのクリームが乗せられた様子を公開した。

そして「フレッシュジュースの絞り殻でなくても、もちろんokです！」と伝えた。

この投稿に「なんでもすぐ作れちゃう静香さん尊敬です」「美味しそー」「焦げても問題なし！おいしそうです」「カフェ開いてほしいです」「いいなぁ〜。お料理上手なママ」などのコメントが寄せられている。