第１回WBC 福留孝介が放った劇的アーチの舞台裏（前編）

第１回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が行なわれる直前、2005年のシーズン、当時、中日ドラゴンズで５番を打っていた福留孝介は、打率３割２分８厘、ホームラン28本、打点103、OPSは千を超える1.020というハイレベルな数字を叩き出した。ふつう、これだけの結果を残せば、それなりの満足感に浸ってしまうものだ。



2006年の第１回WBCで日本の指揮を執った王貞治監督 photo by AFLO



しかし、彼は違っていた。

あくまでも貪欲に、バッティングと向き合おうとした。だから春のキャンプ中、あえてバッティングフォームを変えた。グリップを最初から後ろに引いておいて構え、そこから振り下ろすイメージ。テイクバックの動作をシンプルにすることで、確実性をアップさせることが狙いだった。

福留孝介。

第１回WBCの準決勝、韓国との３度目の決戦で放った値千金の代打２ランホームランは、今も多くの野球好きの脳裏に鮮烈な記憶として刻まれている。記者席でバンザイや絶叫は禁物だと誰もがわかっていて、それでもほとんどの日本人記者は立ち上がって拳を握りしめた。それほどまでに緊迫したなかで飛び出した、日本を救う起死回生の一発──。

【打率１割台でスタメン落ち】

今から20年前、2006年３月18日。

サンディエゴは朝から青空が広がり、陽射しは暖かかった。ただ、頬を刺す風が冷たく、ナイトゲームではかなり寒くなることが予想されていた。そんな日本のWBC準決勝、韓国戦を迎えて、王貞治監督はついに打順を組み替える決断を下す。

イチローの定位置だった１番に青木宣親。そして３番にイチロー。王監督はずっとイチローの１番、松中信彦の４番は動かさないと言い続けてきた。それは世界でナンバーワンのトップバッターであるイチローと、日本でナンバーワンの４番バッターである松中のプライドを尊重していたからだった。しかし大一番を前に、王監督は決断した。

青木の代わりにスタメンを外れたのは福留だった。

２次リーグまでの福留は６試合で19打数２安打、打率.105。その２安打も中国戦でのホームランとメキシコ戦の内野安打のみ。"らしさ"がまったく見られなかったここまでの福留のバッティングに、指揮官は動かざるを得なかったのだ。王監督はこう言っていた。

「プレッシャーもあるだろうし、３月の時期で本来の調子じゃない部分もあるんでね。ここまで来たら待ったなしの勝負ですから、調子のいいものを優先的に使っていきたいと考えています」

福留は王監督から直々にスタメン落ちを伝えられた。

「最初からずっといい感じではなかったので、それまでよく使ってくれたなと思いました。僕が監督だったら、こんな状態の選手、絶対に外すなって思っていましたからね（苦笑）」

ただ、その際に王監督は福留にこう言っている。

「大事なところでいくからな」

そして、この言葉が現実になる──。

つづく＞＞