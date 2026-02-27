BANDAI SPIRITSは様々なガンプラ商品の再販をプレミアムバンダイで受注する。商品の販売時期などは以下の通り。

「ＰＧ ＵＮＬＥＡＳＨＥＤ 1/60 RX-78-2 ガンダム クリアカラーボディ」

5月発売予定

価格：5,720円

・受注ページ

「ＲＧ 1/144 ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット“天空の翼”」

5月発売予定

価格：2,200円

・受注ページ

「ＲＧ 1/144 デスティニーガンダム用 拡張エフェクトユニット“光の翼”」

5月発売予定

価格：1,870円

・受注ページ

「HGUC 1/144 Ｖ２ガンダム用拡張エフェクトユニット“光の翼”」

5月発売予定

価格：1,870円

・受注ページ

「ＲＧ 1/144 シナンジュ用 拡張セット」

5月発売予定

価格：2,310円

・受注ページ

「ＭＧ 1/100 新機動戦記ガンダムＷ ＥＷシリーズ用拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）」

5月発売予定

価格：3,520円

・受注ページ

「ＥＸモデル 22 1/144 モビルアーマー エグザス」

5月発売予定

価格：3,520円

・受注ページ

(C)創通・サンライズ