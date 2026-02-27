UHB（北海道文化放送）の柴田祐里菜アナウンサー（26）が27日までにインスタグラムを更新。流氷に乗った写真や動画を投稿した。

「人生初の流氷！」と題し、厚手のドライスーツを着たショットを公開し、「知床で流氷ウォークツアーに参加してきました！ “流氷に乗る”という体験は、すごくドキドキしましたが、いざ挑戦してみると、とにかく楽しかったです！」と報告した。

さらに海の中に足をつけるだけでなく、体ごとドッボッーン。「ドライスーツを着るのも初めてで、氷点下の気温の中で海に入っても寒さを感じないことにびっくり！ 浮力もあって、安心して体験できました」と記した。

貴重な初体験に「1000km以上もの長旅をして北海道にたどり着いた流氷に触れ、自然のスケールの大きさを改めて実感…流氷は例年、3月頃まで見られるチャンスがあるそうです！ 運が良いと、流氷と一緒にやって来るクリオネが見られることもあるそう いつか見てみたいな」と思いをつづった。

ファンやフォロワーからも「おぉ〜すげ〜」「えっ人魚ですやん」「氷上美女」「チャーミングで超可愛い」「笑顔も可愛い」「笑顔美女」「カッコいい」「ドライスーツ姿綺麗」「写真集出しましょう」とコメントが寄せられている。

柴田アナは大阪府出身。大阪府立大卒業後、23年に北海道文化放送入社。父は近鉄などでサイドスロー左腕として活躍し「連続登板機会敗戦なし」（235試合）のプロ野球記録をつくった柴田佳主也さん。趣味は温泉、サウナ、直売所巡り、登山。珠算検定準1級、英検2級など取得。血液型O。