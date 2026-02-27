結婚発表に驚いた「坂道グループの元アイドル」ランキング！ 「西野七瀬」を大差で抑えた1位は？
ここ最近では、多くのアイドルや元アイドルが結婚を発表しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施。この記事では、乃木坂46をはじめとする「坂道グループの元アイドル」に特化したランキングを作成しました。
それでは、「結婚発表に驚いた坂道グループの元アイドル」ランキングを見ていきましょう。
※すでに離婚を発表しているタレントが含まれていることがあります。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は西野七瀬さんでした。西野さんは、2011年に乃木坂46へ1期生として加入。グループの中心メンバーとして、多くの楽曲でセンターを務め大活躍しました。
2018年にグループを卒業して以降は、ドラマ『大奥』（フジテレビ系）や映画『シン・仮面ライダー』など、さまざまな話題作に出演。俳優として人気を確立し、現在もドラマや映画に参加しています。そんな西野さんは、2024年3月に俳優の山田裕貴さんとの結婚を発表。人気俳優同士の結婚となり、世間を驚かせました。
回答者からは、「クールなイメージがあり、結婚の印象はなかったから」（30代女性／愛媛県）、「山田裕貴が好きだったのでびっくりした」（30代女性／愛知県）、「友人がファンでロスになっていたので」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は平手友梨奈さんでした。平手さんは、2016年に欅坂46のメンバーとしてデビュー。多くのヒット曲でセンターを務め、アイドルとして国民的な人気を得ます。
2020年1月にグループを脱退すると、ソロアーティストとして活躍。また、『六本木クラス』（テレビ朝日系）や『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）などに出演し、俳優としても評価を得ます。現在も人気が高い平手さんですが、2026年2月11日に俳優の神尾楓珠さんとの結婚を電撃発表。突然の発表だったことで、大きな話題を集めました。
回答者からは、「まだ結婚に興味がなさそうな気がしていたから」（20代女性／大阪府）、「家庭的なイメージが無かったのでびっくりした」（40代女性／富山県）、「孤高なイメージなので、結婚するとは思わなかった」（20代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
