「それやったら、いくらくれるの？」ー報酬を得るために重要で正当な手段とは？【論語】

仕事と報酬の間には どんな関係があるのか

子（し）曰（いわ）く、君（きみ）に事（つか）えては、其（そ）の事（こと）を敬（けい）して其（そ）の食（しょく）を後（のち）にす。

＜訳＞先生がいわれた。主君に仕えるには、まずその仕事を慎重に行って、俸禄のことはあとまわしにするものだ。

何か仕事を頼むと、反射的に「それやったら、いくらくれるの」という人がいます。

やってもいないうちから、報酬のことを口に出すものではない、と孔子はいさめているのです。

まず、与えられた仕事を精魂込めて、きちんと最後までやり通すことが大切で、できないものには報酬が支払われなくても仕方がない場合もあるのですから、まずはやり遂げることです。

結果、よくできていればよくできたように、そうでなければそうでないように、一般的には仕事に見合った報酬というものが支払われるはずなのです。

孔子は、富を得ることを否定はしていませんが、正しい手順を経て富を手にすることには、強いこだわりをもっていました。

正当な手段は、ここでいえば仕事です。仕事をきちんと仕上げることは、報酬がいくらかということとは無関係です。仕事そのものをやり遂げること、そのことだけが重要なのです。

報酬はあくまで、仕事ができ上がった結果に対して支払われるものという考え方が、孔子の報酬に対する考え方です。言葉よりも、行いを重視する一貫した姿勢がここにもうかがえます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 論語』

監修：山口謠司 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

